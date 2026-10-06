Fallece Freddie Jackson, leyenda del R&B y 'You Are My Lady'

El mundo de la música está de luto. Freddie Jackson, cantante que alcanzó enorme popularidad durante la década de 1980 gracias a sus baladas románticas y se convirtió en una de las voces más reconocibles del R&B estadounidense, murió el lunes 5 de octubre.
La noticia fue confirmada este martes por su familia mediante un comunicado publicado en las redes sociales oficiales del artista.
Freddie Jackson había celebrado su cumpleaños apenas tres días antes de su fallecimiento. Associated Press informó que tenía 70 años, dato que coincide con la biografía de su sitio oficial, donde consta que nació el 2 de octubre de 1956 en Harlem, Nueva York.
La familia no reveló dónde murió ni las circunstancias de su fallecimiento y, hasta el momento, tampoco ha dado a conocer una causa oficial.
En su despedida, sus seres queridos lo recordaron no solamente por su trayectoria musical, sino por la relación que mantuvo durante décadas con sus seguidores.
"Freddie era más que una voz legendaria", señala parte del comunicado familiar, que además lo describe como una persona generosa y profundamente entregada a su familia, amigos, seguidores y música.
La familia adelantó que posteriormente dará a conocer detalles sobre los servicios funerarios y las maneras en que sus admiradores podrán rendir homenaje a su legado.
Había revelado que padecía una enfermedad renal
La muerte del cantante se produce dos años después de que decidiera hablar públicamente sobre un problema de salud que hasta entonces había mantenido en privado.
En septiembre de 2024, Freddie Jackson reveló que había sido diagnosticado con una enfermedad renal. El artista explicó entonces que había decidido hacer pública su situación para crear conciencia y ayudar a otras personas que pudieran encontrarse enfrentando un diagnóstico similar.
Jackson se involucró además con la National Kidney Foundation para promover la concientización y la detección temprana de las enfermedades renales.
Su estado de salud también permitió aclarar algunas de las especulaciones que durante años habían surgido alrededor de su notable pérdida de peso.
Sin embargo, es importante señalar que la familia no ha establecido ninguna relación entre la enfermedad renal y su fallecimiento. Hasta este martes 6 de octubre, la causa de muerte no había sido revelada.
De un coro de iglesia a conquistar las listas musicales
Frederick Anthony Jackson nació en Harlem y comenzó a desarrollar su talento musical desde pequeño cantando gospel en la iglesia.
Fue precisamente en ese ambiente donde conoció a Paul Laurence, quien años después se convertiría en uno de sus principales colaboradores, productores y compositores.
Antes de alcanzar la fama como solista, Jackson pasó por diferentes agrupaciones y escenarios. Formó parte de LJE, recorrió clubes de Nueva York y posteriormente se trasladó a la costa oeste de Estados Unidos, donde cantó con la agrupación de R&B Mystic Merlin.
También trabajó como cantante de respaldo de Melba Moore, una figura importante para sus primeros años profesionales.
El gran cambio llegó cuando consiguió un contrato con Capitol Records y lanzó en 1985 su álbum debut, "Rock Me Tonight".