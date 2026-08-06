Familia de Perez Hilton rompe el silencio sobre el caso

La familia del bloguero de entretenimiento Pérez Hilton emitió un nuevo comunicado para actualizar el estado de salud del creador de contenido, quien permanece hospitalizado luego de sufrir una grave crisis de salud mental que conmocionó a sus seguidores y al mundo del espectáculo.
A través del sitio web oficial del también comentarista de celebridades, sus familiares expresaron que, pese a la incertidumbre que aún enfrentan, mantienen la esperanza y confirmaron que Hilton ya puede comunicarse, una noticia que consideran un avance positivo dentro de su proceso de recuperación.
La familia agradece el apoyo recibido
En el mensaje, los familiares comenzaron agradeciendo las muestras de cariño, oraciones y mensajes enviados por seguidores, amigos y colegas desde que se dio a conocer la hospitalización del bloguero.
"Nuestra familia quiere, una vez más, agradecer a todos los que se han comunicado con oraciones, mensajes amables y apoyo para Pérez. Su compasiva humanidad en este momento tan doloroso ha significado más de lo que las palabras pueden expresar", señala el comunicado.
La familia reconoció que los últimos días han sido especialmente difíciles debido a la poca información que han recibido sobre la evolución médica del creador de contenido.
"Esto ha sido increíblemente difícil y emotivo para nosotros, y se ha vuelto aún más duro porque se ha puesto a disposición de nuestra familia muy poca información. Mientras seguimos esperando más actualizaciones, mantenemos la esperanza", agregaron.
"Puede comunicarse"
Uno de los datos que más tranquilidad llevó a sus familiares fue la confirmación de que Pérez Hilton ya puede comunicarse.
"También hemos podido confirmar que Pérez puede comunicarse, lo cual le ha dado esperanza a nuestra familia", expresaron.
Aunque no ofrecieron detalles sobre su condición médica ni sobre el tratamiento que recibe, reiteraron que continuarán compartiendo información únicamente cuando esta pueda ser confirmada.
"Respetuosamente, pedimos que continúen con sus oraciones, comprensión y consideración mientras Pérez sigue recuperándose. Compartiremos actualizaciones adicionales a medida que recibamos información confirmada y nos sea posible hacerlo. Por ahora, vamos paso a paso y mantenemos el enfoque donde debe estar: en Pérez y su recuperación", concluye el comunicado.
¿Qué ocurrió con Pérez Hilton?
La actualización familiar llega días después de que el bloguero fuera hospitalizado tras protagonizar una crisis de salud mental en su residencia ubicada en Westchester, en el sur de Florida.
De acuerdo con la Oficina del Alguacil de Miami-Dade, las autoridades acudieron al lugar luego de recibir múltiples llamadas de emergencia relacionadas con una persona que estaba transmitiendo en vivo actos de autolesión a través de redes sociales.
Durante la transmisión, que posteriormente fue retirada por TikTok, Pérez Hilton aparecía con visibles heridas y cubierto de sangre, mientras miles de usuarios observaban el video en tiempo real e intentaban alertar a los servicios de emergencia para que acudieran al lugar.
La rápida intervención de las autoridades permitió trasladarlo a un centro médico, donde permanece bajo atención especializada.
Una figura influyente del entretenimiento
Pérez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., alcanzó fama internacional a principios de los años 2000 gracias a su sitio web de espectáculos, donde publicaba noticias, rumores y comentarios sobre celebridades de Hollywood.
Con el paso de los años se consolidó como uno de los blogueros de entretenimiento más influyentes de internet, ampliando su presencia a programas de televisión, podcasts y redes sociales.
En los últimos meses había retomado una intensa actividad digital y recientemente había anunciado su regreso a Miami, compartiendo con sus seguidores parte de su vida personal y profesional.