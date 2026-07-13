 Mazariegos asistirá a reunión para elegir al presidente de postuladora a Contralor

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Mazariegos asistirá a reunión para elegir al presidente de postuladora a Contralor

El próximo 15 de julio se elegirá a la Comisión de Postulación a Contralor General de Cuentas.

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El rector de la Usac, Walter Mazariegos., Facebook/W.M.
El rector de la Usac, Walter Mazariegos. / FOTO: Facebook/W.M.
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Walter Mazariegos, quien funge como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), pese a que no cuenta con finiquito y que todavía hay acciones pendientes de resolver relacionadas con el proceso que llevó a su reelección, confirmó que  asistirá a la reunión para elegir a quién va presidir la comisión de postulación a Contralor General de Cuentas.

Mazariegos, confirmó que el próximo 15 de julio asistirá a la reunión convocada por el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras. No obstante, dijo que, como Usac, solo votarán por uno de los tres rectores que mostraron interés en encabezar dicha postuladora.

Elección de Contralor

El proceso para la elección del próximo Contralor General de Cuentas está por dar inicio con la integración de la comisión de postulación, para lo cual el Congreso de la República ya hizo la convocatoria correspondiente a los profesionales que ejercerán las funciones en este importante tema para Guatemala.

La referida instancia es conformada por los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, Administradores de Empresas y, al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.

Sala anula sentencia absolutoria a favor del exfiscal Stuardo Campo

El exfiscal anticorrupción Stuardo Campo fue absuelto de delito de incumplimiento de deberes en julio de 2025, pero una resolución de la Sala Cuarte de la Corte de Apelaciones, anuló dicha resolución.

Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

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