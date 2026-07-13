 Sala anula sentencia absolutoria a favor del exfiscal Stuardo Campo

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Sala anula sentencia absolutoria a favor del exfiscal Stuardo Campo

El exfiscal anticorrupción Stuardo Campo fue absuelto de delito de incumplimiento de deberes en julio de 2025, pero una resolución de la Sala Cuarte de la Corte de Apelaciones, anuló dicha resolución.

Compartir:
Imagen de archivo del 18 de julio de 2025 que muestra al exfiscal anticorrupción, Stuardo Campo, tras salir de una audiencia en Ciudad de Guatemala., EFE
Imagen de archivo del 18 de julio de 2025 que muestra al exfiscal anticorrupción, Stuardo Campo, tras salir de una audiencia en Ciudad de Guatemala. / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente anuló una sentencia que absolvió al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, así como a los exauxiliares fiscales Gonzalo Chilel y Carlos Faustino Pérez, dentro del proceso penal relacionado con el caso denominado Alfa Siete.

Dicha sala aceptó el recurso de apelación especial, por motivo de forma interpuesto por  Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) en agosto de 2025, contra la sentencia emitida el 18 de julio de 2025, dictada por la abogada Magda Corina Martinez Cabrera, jueza del Tribunal Décimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

En consecuencia se anula la sentencia absolutoria a favor de Stuardo Campo, y dos ex integrantes de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Con dicha resolución se ordena el reenvió de la causa penal al Tribunal "A", para que designe al Juez Unipersonal que debe conocer el juicio oral y publico, de conformidad con el orden interno de asignaci6n de casos. 

En la resolución, la juzgadora señaló que, tras analizar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, no se encontraron pruebas suficientes que confirmaran que los acusados incurrieron en actos irregulares.

De acuerdo con Martínez, se determinó que Campo y los exauxiliares no tenían conocimiento de que se había perfilado a una persona ajena a la estructura criminal conocida como Alfa Siete. Por esa razón, quedaron absueltos del delito de incumplimiento de deberes, el cual les atribuía la Fiscalía de Asuntos Internos.

Semáforos Conectados: así avanza la optimización de tiempos de traslado en la capital

El objetivo central del proyecto es modernizar por completo la red de semáforos, incorporando herramientas como ingeniería de tránsito y programación apoyada en datos reales.

En Portada

Identifican en Guatemala por primera vez el nombre de un matemático de la era maya clásicat
Nacionales

Identifican en Guatemala por primera vez el nombre de un matemático de la era maya clásica

03:26 PM, Jul 13
Arévalo señala avances en seguridad con menos homicidios y extorsiones y más agentes policialest
Nacionales

Arévalo señala avances en seguridad con menos homicidios y extorsiones y más agentes policiales

04:42 PM, Jul 13
Tras muerte de víctima, pedirán reclasificar delito contra piloto que embistió a motoristast
Nacionales

Tras muerte de víctima, pedirán reclasificar delito contra piloto que embistió a motoristas

02:28 PM, Jul 13
Panel de expertos señala deficiencias en procesos de elección y plantea reformar el modelot
Nacionales

Panel de expertos señala deficiencias en procesos de elección y plantea reformar el modelo

01:15 PM, Jul 13
Trump dice que cobrará por proteger a buques en el estrecho de Ormuzt
Internacionales

Trump dice que cobrará por proteger a buques en el estrecho de Ormuz

02:27 PM, Jul 13

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaEstados UnidosArgentinaFIFAMessiMéxico
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar