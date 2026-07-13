Sala anula sentencia absolutoria a favor del exfiscal Stuardo Campo

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente anuló una sentencia que absolvió al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, así como a los exauxiliares fiscales Gonzalo Chilel y Carlos Faustino Pérez, dentro del proceso penal relacionado con el caso denominado Alfa Siete.
Dicha sala aceptó el recurso de apelación especial, por motivo de forma interpuesto por Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) en agosto de 2025, contra la sentencia emitida el 18 de julio de 2025, dictada por la abogada Magda Corina Martinez Cabrera, jueza del Tribunal Décimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.
En consecuencia se anula la sentencia absolutoria a favor de Stuardo Campo, y dos ex integrantes de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Con dicha resolución se ordena el reenvió de la causa penal al Tribunal "A", para que designe al Juez Unipersonal que debe conocer el juicio oral y publico, de conformidad con el orden interno de asignaci6n de casos.
En la resolución, la juzgadora señaló que, tras analizar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, no se encontraron pruebas suficientes que confirmaran que los acusados incurrieron en actos irregulares.
De acuerdo con Martínez, se determinó que Campo y los exauxiliares no tenían conocimiento de que se había perfilado a una persona ajena a la estructura criminal conocida como Alfa Siete. Por esa razón, quedaron absueltos del delito de incumplimiento de deberes, el cual les atribuía la Fiscalía de Asuntos Internos.