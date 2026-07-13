Revelan avances de red de Semáforos Conectados en la capital

Las autoridades de la Municipalidad de Guatemala presentaron este lunes, 13 de julio, los avances y detalles de la implementación de la nueva red de Semáforos Conectados, con la cual se busca mejorar la seguridad vial, así como modernizar y optimizar los tiempos de traslado de los usuarios.
Desde el Centro de Control Integral de Tránsito (CCIT), los delegados de la comuna brindaron una conferencia de prensa en la que destacaron que este sistema innovador, basado en tecnología de punta, promete reducir los congestionamientos en las rutas más transitadas de la capital.
Héctor Flores, gerente de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), explicó que lo que se impulsa es toda una fórmula enfocada en la mejora de la movilidad en el área. En ese sentido, destacó la importancia de que exista una comunicación sincronizada.
"Lo que nosotros estamos impulsando es todo un sistema. Hoy, con el monstruo de parque vehicular que tenemos, es imposible que logremos hacer una gestión eficiente si no logramos que los distintos componentes se hablen entre sí y en tiempo real", expresó.
Añadió que el sistema de movilidad conectada tiene distintos componentes, entre estos, las cámaras corporales (bodycams) que tienen los agentes que se movilizan a pie y en motocicletas. De esta manera se recopila información que se transmite para ir tomando cierto tipo de decisiones.
También los arcos de ingreso de la Ciudad, que transmiten datos a los conductores para que puedan conocer, por ejemplo, la cantidad de vehículos que circulan en el tramo y temas de seguridad vial.
De igual forma, se tienen cámaras asociadas a softwares de última generación, lo que permite generar como resultado una video analítica que respalda las medidas a implementar sobre gestión y administración del tránsito. A estos elementos se suman los semáforos y drones, al igual que el CCIT, donde se monitorea el comportamiento vial.
"Estamos hablando no de una acción aislada, sino de un conjunto de elementos coordinados entre sí que generan información para producir el resultado de hacer eficiente la gestión que lleva a cabo Emetra y la Policía Municipal de Tránsito", expuso Flores.
Resultados de optimización de tiempos
Un aspecto primordial que destacó el funcionario municipal es el de la optimización de tiempos. Con ese enfoque, según mencionó, se ha hecho una inversión importante de parte de la Ciudad de Guatemala, lo que ha permitido poder contar con software como los que se utilizan en la administración del tránsito "en cualquier país desarrollado del mundo".
"Estamos hablando ya de tener una analítica sobre calles, avenidas, carriles, tiempos, horarios específicos de cómo se comporta el tráfico en los distintos momentos de un día, de una semana, de todos los días del año. Apoyado en esto, se tienen estas gráficas que permiten tomar decisiones basadas en hechos, no en suposiciones ni en actividades que no están medidas. Estos softwares nos permiten tener resultados", mencionó.
Añadió que los resultados son notorios al analizar los tiempos de viaje, velocidad promedio y el tiempo en el que los conductores están detenidos en las distintas arterias de la capital. Por ejemplo, indicó que el recorrido por la Diagonal 6 (sentido sur a norte), que abarca aproximadamente 1.6 kilómetros, antes de los semáforos se hacía en 527 segundos, pero ahora son 270 segundos. En ese mismo tramo, pero en horas de la tarde, se tenían 457 segundos, un tiempo que bajó a 297 en la actualidad con la implementación de los semáforos inteligentes.
Situaciones similares se han observado en áreas de la avenida Reforma, tanto de sur a norte como viceversa, en la avenida Petapa y otros puntos de alta demanda, principalmente en horas pico.
Modernización para una circulación más eficiente
De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, el objetivo central del proyecto de Semáforos Conectados es modernizar por completo la red de semáforos, incorporando herramientas como ingeniería de tránsito y programación apoyada en datos reales.
La tecnología aplicada permite controlar los semáforos de manera remota desde un Centro de Control y Monitoreo. Desde allí, operadores supervisan el tráfico y actúan en tiempo real para evitar cuellos de botella y responder rápidamente ante incidentes en la vía pública.
Gracias a estos elementos, la ciudad puede contar con corredores viales más eficientes, conocidos como corredores verdes, que priorizan el flujo continuo de vehículos y acortan significativamente los tiempos de espera en intersecciones clave.
Con esta ambiciosa apuesta tecnológica, la Municipalidad de Guatemala manifiesta su compromiso por emplear soluciones inteligentes que transformen la movilidad y lleven a la urbe hacia un funcionamiento más ágil y ordenado.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.