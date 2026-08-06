Leonardo DiCaprio: plan para salvar 100 especies en riesgo

Leonardo DiCaprio anunció el lanzamiento del Phoenix Species Project, una iniciativa internacional que busca evitar la desaparición de 100 de las especies más amenazadas del planeta mediante una inversión inicial de 200 millones de dólares.
El proyecto, considerado la mayor iniciativa filantrópica enfocada exclusivamente en la recuperación de especies en peligro crítico, contará con el respaldo del Bezos Earth Fund, Re:wild y decenas de organizaciones ambientales de todo el mundo.
El actor estadounidense dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que el programa trabajará en más de 30 países con el objetivo de proteger especies en riesgo y conservar los ecosistemas de los que dependen.
¿Qué es el Phoenix Species Project?
El Phoenix Species Project nace como una alianza global para impulsar la recuperación de especies que actualmente se encuentran al borde de la extinción.
Según explicó Leonardo DiCaprio en su publicación, la iniciativa representa un compromiso de 200 millones de dólares destinado a proteger 100 especies consideradas críticas para la biodiversidad mundial.
"Este es el Phoenix Species Project. Un compromiso de 200 millones de dólares para devolver del borde de la extinción a 100 de las especies más amenazadas del mundo. Es la mayor iniciativa filantrópica dedicada exclusivamente a la recuperación de especies en peligro crítico, con acciones en más de 30 países", expresó el actor.
El proyecto fue desarrollado por la organización ambiental Re:wild junto con el Bezos Earth Fund, además del apoyo de Age of Union y la Fundación Familiar Todd Graves.
Un esfuerzo global
La iniciativa trabajará junto a más de 100 organizaciones locales e internacionales, comunidades indígenas, científicos, gobiernos y expertos en conservación.
Cada programa será diseñado de acuerdo con las necesidades específicas de cada especie y del ecosistema donde habita.
Leonardo DiCaprio destacó que proteger una especie no significa únicamente evitar su desaparición, sino también conservar los bosques, ríos, océanos y otros ecosistemas que permiten la vida de miles de organismos.
"Al salvar estas especies también protegemos todo lo que las rodea: los bosques, los ríos y el clima del planeta", señaló.
Las especies que busca rescatar
El programa abarcará mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces, invertebrados y plantas distribuidos en cinco continentes.
Entre las especies mencionadas por DiCaprio se encuentran el rinoceronte de Sumatra, una de las especies de rinoceronte más amenazadas del mundo; el indri de Madagascar, considerado el lémur viviente más grande; y el kakapo de Nueva Zelanda, el loro más pesado del planeta y una especie en peligro crítico de extinción.
La inversión también permitirá fortalecer áreas naturales protegidas, restaurar ecosistemas degradados y apoyar proyectos de conservación impulsados por comunidades locales.
Un compromiso que viene desde hace décadas
El activismo ambiental de Leonardo DiCaprio no comenzó recientemente. En 1998, cuando tenía apenas 24 años, creó la Leonardo DiCaprio Foundation con el propósito de financiar proyectos destinados a proteger la biodiversidad, los océanos y las últimas áreas silvestres del planeta.
Desde entonces ha apoyado decenas de iniciativas relacionadas con la conservación de especies, la lucha contra el cambio climático y la protección de ecosistemas vulnerables en distintos continentes.
Su compromiso también quedó reflejado durante la ceremonia de los Premios Óscar de 2016, cuando recibió la estatuilla como Mejor Actor por su interpretación en El renacido.
En su discurso aprovechó el escenario para advertir sobre la crisis climática. "El cambio climático es real. Está ocurriendo ahora mismo. Es la amenaza más urgente que enfrenta toda nuestra especie", expresó ante millones de espectadores.
Jeff Bezos se suma al proyecto
El Phoenix Species Project cuenta con el respaldo financiero del Bezos Earth Fund, creado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, para apoyar proyectos ambientales y científicos a nivel mundial.
Gracias a esta alianza, el programa dispondrá de recursos durante los próximos cinco años para ejecutar acciones de recuperación de especies, fortalecer la investigación científica y ampliar la protección de hábitats naturales considerados prioritarios para la biodiversidad.
Al anunciar la iniciativa, Leonardo DiCaprio aseguró sentirse orgulloso de formar parte de un proyecto que busca transformar la conservación de la naturaleza a escala mundial.
El actor expresó que espera que esta iniciativa inspire a gobiernos, empresas y ciudadanos a invertir en la protección del medio ambiente, al considerar que preservar las especies en peligro también significa garantizar el futuro de los ecosistemas de los que depende la vida en la Tierra.