PNC frustra ataque y captura a sospechosos en zona 12

Las fuerzas de seguridad repelieron un ataque registrado en la colonia La Reformita, zona 12, donde presuntamente se encontraban ladrones y sicarios vinculados a hechos delictivos e intentaron escapar a bordo de motocicletas.
Los agentes de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) se percataron de la presencia de los sospechosos e intervinieron para evitar que cometieran los hechos delictivos.
En el lugar, preliminarmente se reporta la incautación de un arma de fuego y un vehículo. Los presuntos responsables se encuentran heridos y bajo custodia policial.
"La PNC mantiene firme su compromiso de prevenir y combatir el delito", enfatizó la institución tras dar a conocer el caso.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7