 Impactante serpiente gigante sorprende a familia en San Cristóbal
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FOTOS. Enorme serpiente sorprende a familia dentro de su vivienda en San Cristóbal Acasaguastlán

Familia se lleva tremendo susto al encontrar una enorme serpiente dentro de su casa.

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Se trata de una serpiente constrictora no venenosa., Bomberos Voluntarios.
Se trata de una serpiente constrictora no venenosa. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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Una enorme serpiente sorprendió a una familia al ser localizada dentro de una vivienda en San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, situación que generó alarma entre los habitantes y motivó la intervención de los cuerpos de socorro.

La emergencia fue atendida por elementos de Bomberos Voluntarios de la 76 Compañía, quienes acudieron al inmueble para realizar el rescate del reptil.

Los socorristas lograron localizar y retirar la serpiente de la vivienda, devolviendo la tranquilidad a la familia tras el inesperado encuentro con el animal.

Posteriormente, el ejemplar fue liberado en un lugar seguro y acorde con su hábitat, según la información proporcionada por los Bomberos Voluntarios.

¿Qué tipo de serpiente es?

El ejemplar corresponde a una mazacuata o boa constrictora, una serpiente no venenosa que captura a sus presas mediante la constricción, utilizando su fuerza muscular para inmovilizarlas.

La serpiente presenta patrones geométricos oscuros, con manchas en forma de silla de montar, sobre una piel en tonos cafés y cremas.

Aunque generalmente puede mantener un comportamiento pacífico cuando no es molestada, la mazacuata puede morder si se siente amenazada. Su mordedura puede resultar dolorosa debido a sus dientes afilados, pero no inyecta veneno.

Este tipo de serpiente es común en Guatemala y otras regiones de Centroamérica.

El rescate realizado por los Bomberos Voluntarios de la 76 Compañía permitió retirar al enorme reptil de la vivienda y posteriormente devolverlo a un espacio adecuado para su hábitat, evitando riesgos para la familia y para el propio animal.

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