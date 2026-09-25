Presidente de CDAG responde a diputado José Chic

El presidente del comité ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), Francisco Ardón, reaccionó a la nueva visita que hiciera el diputado de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, al estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, y le acusó de hacer un "show político" y "campaña anticipada", situación que llevó a Ardón a denunciar con anterioridad a Chic.
El dirigente deportivo recordó en el video publicado en las redes sociales de la CDAG que, ellos han acudido a dos citaciones con el parlamentario guatemalteco, y en dichas reuniones se le había informado que el remozamiento del estadio Nacional estaba a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PUND).
Francisco Ardón recordó que en dicha alianza se había establecido que la remodelación de la máxima instalación deportiva del país contaría con: remozamiento de gramilla, pista de atletismo, butacas, iluminación y maquinaria para mantenimiento.
Ardón reafirma que, el PUND lanzará el concurso de licitación próximamente con proveedores nacionales e internacionales y que la obra terminada estará lista antes de finalizar el año 2027.
Sobre la visita que hiciera el diputado José Chic, Francisco Ardón dijo: "Es triste y vergonzoso que él esté desinformando totalmente a la población teniendo la programación ya estipulada que él conoce perfectamente, sin embardo, continúa con las visitas constantes al estadio tratando de engañar a la población".
Por último, Francisco Ardón aseguró que no se prestarán a ningún show político relacionado a la remoción del estadio Nacional y que todo se hace de forma transparente.
La visita del diputado José Chic
Ayer, el diputado guatemalteco José Chic visitó el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores y se preguntó: "¿estadio o piscina?", debido a que la zona donde estaba la pista de tartán estaba inundada debido a las últimas lluvias que afectaron al país.
Durante el video que documentó la visita al escenario deportivo de la zona 5, José Chic, dijo: "Los trabajos llevan meses de atraso, no hay información. La CDAG e resiste a ser fiscalizada. Q73 millones han sido desembolsados y hasta el día de hoy no se tiene planificación, ni los eventos subidos para decir que se ha avanzado".
Asimismo, Chic asegura que hay "una destrucción que se profundiza cada vez más" y que "deja en una situación de precariedad la instalación deportiva".
Este viernes, el parlamentario nuevamente subió un video donde documenta la situación actual del estadio Nacional y lo calificó como que da pena y vergüenza de la situación en la cual se encuentra.
@josechic89
El Doroteo Guamuch Flores está convertido en una piscina como consecuencia del abandono y deterioro del estadio. Les comparto lo que encontramos y cómo están intentando sacar el agua. 🏟️💧 #RecuperemosElEstadio #GuateQuiereEstadio #MateoFlores #DoroteoGuamuchFlores #ChicFiscaliza♬ sonido original - José Chic