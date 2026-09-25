Rebeca Rubio habla sobre su difícil transformación personal

Rebeca Rubio utilizó sus redes sociales para mirar hacia atrás y recordar una etapa de su vida en la que todavía no imaginaba hasta dónde podría llevarla el camino que había comenzado.
La guatemalteca compartió dos fotografías correspondientes a diferentes momentos de su trayectoria. Sin embargo, lejos de centrar su publicación únicamente en los cambios físicos, decidió acompañarlas con una reflexión sobre la disciplina, las dudas y los sacrificios que enfrentó antes de alcanzar una de sus mayores metas profesionales.
"Nunca es tarde para convertirte en la mujer que quieres ser. Yo comencé tarde", escribió al inicio de su publicación.
Rubio explicó que no tenía definido desde el principio el camino que terminaría recorriendo y que necesitó ocho años para alcanzar el objetivo de convertirse en campeona mundial.
"No fue fácil. Hubo dudas, sacrificios y muchísimos momentos en los que pude haberme rendido", reconoció.
Un proceso que fue más allá de lo físico
La publicación muestra dos etapas distintas de Rebeca Rubio, pero ella misma hizo énfasis en que, al observar las imágenes, su atención no se concentra únicamente en la transformación exterior.
"Hoy, cuando veo estas fotos, no pienso solamente en el físico que logré, sino en la persona en la que me convertí durante el camino", expresó.
Su reflexión apunta precisamente al proceso que existe detrás de una meta: los años de preparación, las dificultades y las decisiones que pueden pasar inadvertidas cuando únicamente se observa el resultado final.
Rubio agregó que durante ese recorrido aprendió una lección que ahora busca transmitir a sus seguidores: "Lo importante es nunca dejar de creer que podía lograrlo".
De Guatemala a convertirse en campeona
La historia deportiva de Rebeca Rubio se desarrolló mucho antes de alcanzar el reconocimiento internacional. La guatemalteca practicó distintas disciplinas y posteriormente encontró en el fitness el espacio en el que desarrollaría gran parte de su carrera.
En 1997 comenzó a participar en campeonatos nacionales de fitness en Guatemala. Años de entrenamiento y competencias la llevaron hasta uno de los momentos más importantes de su trayectoria: en junio de 2010 participó en el Fitness Universe Weekend, celebrado en Miami. Allí ganó su categoría y posteriormente obtuvo el título absoluto.
Ese triunfo también abrió nuevas oportunidades profesionales. Rubio ha contado anteriormente que el título conseguido en Miami terminó convirtiéndose en una plataforma para desarrollar parte de su carrera en México, donde posteriormente trabajó en televisión.
El mensaje publicado recientemente no es ajeno a lo que Rubio ha expresado a lo largo de los años.
En publicaciones anteriores ha contado que comenzó a dedicarse de lleno al fitness alrededor de los 30 años y que posteriormente se propuso competir internacionalmente. También ha utilizado su propia experiencia para insistir en que la edad no necesariamente debe convertirse en un obstáculo para plantearse nuevos objetivos.
Actualmente, su trayectoria suma más de dos décadas vinculada al acondicionamiento físico. Además de su faceta como atleta, ha trabajado como presentadora de televisión y entrenadora, y mantiene una amplia comunidad en plataformas digitales.
"No necesitas tener el camino claro"
En su publicación, Rebeca Rubio reconoció que algunas personas podrían preferir su apariencia anterior, pero dejó claro que ese no era el propósito de compartir las fotografías.
"Y ya sé que habrán muchos que digan que el antes era mejor, pero no quiero leer esos comentarios... lo importante es...", escribió antes de volver al punto central de su reflexión: el valor del proceso personal y de continuar trabajando por aquello que se desea.
Finalmente, Rubio dejó un mensaje dirigido especialmente a quienes todavía no han comenzado a perseguir una meta porque esperan tener todas las respuestas.
"No necesitas tener el camino claro ni el momento perfecto para comenzar. Lo que necesitas es CREER EN TI", concluyó.