 MP mantiene investigaciones contra Miguel Martínez
Nacionales

“Hay un sinnúmero de denuncias”, explica el Fiscal General sobre Miguel Martínez

El Ministerio Público desarrolla diferentes investigaciones contra el exfuncionario.

Compartir:
Miguel-Martinez-1.jpg,
Miguel-Martinez-1.jpg / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio Público (MP) confirmó este viernes, 25 de septiembre, que se encuentra en desarrollo una serie de investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades que podrían estar vinculadas con el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, quien ejerció durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei y ha sido señalado como una figura cercana al exmandatario.

El Ministerio Público (MP) confirmó este viernes, 25 de septiembre, que se encuentra desarrollando investigaciones en seguimiento de denuncias interpuestas contra el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, quien ejerció durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei y ha sido señalado como una figura cercana al exmandatario.

El fiscal general, Gabriel García Luna, se refirió al tema durante una conferencia de prensa esta mañana, luego de que en días recientes se llevaron a cabo diligencias de allanamiento en un inmueble relacionado con el exfuncionario por un caso que se encuentra bajo reserva.

"Del señor Miguel Martínez, yo puedo decir que hay un sinnúmero de denuncias, todas se están investigando. La mayoría son de lavado de dinero, pero también hay crimen organizado. (Se encuentran) en proceso de investigación", explicó.

Según el jefe del ente investigador, las denuncias que se han recibido vincularían al círculo cercano de Martínez, lo que incluye familiares y personas que comparten algún tipo de relación con él. En ese sentido, indicó que se realiza el proceso de averiguación correspondiente.

En Portada

EN DIRECTO. Fiscal General presenta informe del proceso de transformación del MPt
Nacionales

EN DIRECTO. Fiscal General presenta informe del proceso de transformación del MP

09:17 AM, Sep 25
¿Cómo avanza el proceso de liquidación de la FECI? MP brinda detallest
Nacionales

¿Cómo avanza el proceso de liquidación de la FECI? MP brinda detalles

11:01 AM, Sep 25
Nations League celebró el partido 500, y Guatemala es parte de la historiat
Deportes

Nations League celebró el partido 500, y Guatemala es parte de la historia

11:16 AM, Sep 25
PNC repele ataque y captura a presuntos delincuentes en la zona 12t
Nacionales

PNC repele ataque y captura a presuntos delincuentes en la zona 12

09:46 AM, Sep 25
Ataque armado deja tres heridos y complica el tránsito en zona 1t
Nacionales

Ataque armado deja tres heridos y complica el tránsito en zona 1

10:03 AM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolPNC#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalReal MadridEE.UU.Comunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar