MP mantiene investigaciones contra Miguel Martínez

El Ministerio Público (MP) confirmó este viernes, 25 de septiembre, que se encuentra en desarrollo una serie de investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades que podrían estar vinculadas con el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, quien ejerció durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei y ha sido señalado como una figura cercana al exmandatario.
El Ministerio Público (MP) confirmó este viernes, 25 de septiembre, que se encuentra desarrollando investigaciones en seguimiento de denuncias interpuestas contra el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, quien ejerció durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei y ha sido señalado como una figura cercana al exmandatario.
El fiscal general, Gabriel García Luna, se refirió al tema durante una conferencia de prensa esta mañana, luego de que en días recientes se llevaron a cabo diligencias de allanamiento en un inmueble relacionado con el exfuncionario por un caso que se encuentra bajo reserva.
"Del señor Miguel Martínez, yo puedo decir que hay un sinnúmero de denuncias, todas se están investigando. La mayoría son de lavado de dinero, pero también hay crimen organizado. (Se encuentran) en proceso de investigación", explicó.
Según el jefe del ente investigador, las denuncias que se han recibido vincularían al círculo cercano de Martínez, lo que incluye familiares y personas que comparten algún tipo de relación con él. En ese sentido, indicó que se realiza el proceso de averiguación correspondiente.