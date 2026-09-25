Informe del Fiscal General sobre la Transformación del MP

El fiscal general de la República, Gabriel García Luna, presenta este viernes 25 de septiembre el Informe del Proceso de Transformación del Ministerio Público (MP), en el que explica los principales avances y acciones impulsadas durante su gestión.
En conferencia de prensa, señaló que desde que asumió el cargo, hace cuatro meses, expresó que se estaba iniciando una etapa que debía construirse con hechos y que es en esa línea que se ha enfocado. Asimismo, indicó que para transformar es necesario primero conocer con claridad la situación de la institución y trabajar a partir de ello.
El funcionario resaltó que la presentación del informe del primer cuatrimestre de gestión no responde a requerimiento legal, sino a una convicción, pues, a su criterio, una institución pública debe rendir cuentas a la población a la que sirve.
En ese sentido, se refirió a la importancia de que la ciudadanía pueda conocer lo que se encontró en la institución, los principales avances que se han tenido y hacia dónde va dirigiéndose el MP. Sin embargo, dejó en claro que presentar las condiciones halladas al inicio de la gestión no es excusa, sino el punto de partida, la forma de establecer dónde concentrar los esfuerzos, definir prioridades y posteriormente medir resultados.
"Durante estos primeros cuatro meses hemos iniciado una transformación que comprende las áreas administrativa, fiscal y técnica del Ministerio Público", expresó el Fiscal General.
Según explicó, se evidenció la necesidad de fortalecer la coordinación de las distintas unidades, la distribución de recursos y carga de trabajo. En ese sentido, se impulsan acciones para fortalecer esos aspectos y mejorar las capacidades especializadas.
De igual forma, se enfocan las acciones en una persecución penal más estratégica, que permita identificar patrones y comprender los fenómenos criminales que afectan a las diferentes regiones del país. Se avanza también a una distribución más equilibrada del personal y recursos asignados para reducir brechas entre regiones y fortalecer articulación entre las fiscalías.
"Seguiremos trabajando para construir un Ministerio Público más organizado, moderno y articulado, más herramientas para investigar, perseguir el delito y atender a las víctimas", concluyó García Luna.
Conferencia de prensa en desarrollo
Principales hallazgos en auditoría inicial del MP
El secretario general del MP, Edwin Santiago Chavajay, dio a conocer la situación en la que se encontró el área administrativa de la institución, lo que se ha trabajado y lo que se proyecta lograr en esa área.
Eje financiero
- Necesidades de fortalecimiento en los procesos financieros y presupuestarios, así como en los mecanismos de planificación, control y seguimiento.
- Herramientas tecnológicas desactualizadas o inexistentes.
- Falta de recurso humano para determinados procesos de contabilidad y presupuesto, tales como el proceso de gestión de expedientes de pago y fondos rotativos.
- Falta de planificación presupuestaria de equipo de importancia vital para el funcionamiento de la institución, por lo que se ha iniciado el desarrollo de una herramienta informática para la gestión de fondos rotativos y modificaciones presupuestarias.
- Insuficiencia de modificaciones en el presupuesto asignado al MP, ya que del año 2022 al año 2026 el presupuesto únicamente aumentó en un 12.27% respecto del monto inicial.
Eje de política criminal
- Número elevado de desestimaciones a nivel nacional, por lo que se ha elaborado un proyecto integral para atender el tema.
- Se identificó baja carga de trabajo en algunas agencias fiscales en municipios, así que se elaboró un diagnóstico para determinar el impacto de su trabajo en la localidad y la necesidad de su permanencia.
- Se observó la necesidad de poner en marcha una liquidación encaminada a una posterior supresión de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Actualmente, está en proceso una auditoría como acción previa.
- Existía demora en el tiempo que transcurría para que una denuncia, inicialmente presentada ante la Policía Nacional Civil, llegue a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público. Para atender esta situación, se han realizado mesas de trabajo interinstitucionales para la construcción de un canal de interconexión digital seguro que permita el traslado electrónico de las denuncias.
- Confusa política de persecución penal en materia de usurpaciones, por la vigencia simultánea de dos instrucciones generales sin que la anterior sea derogada por la posterior.
- Necesidad de revisar las prácticas institucionales relativas a la solicitud de prisión preventiva y reserva de las actuaciones. Por ello, se han elaborado circulares y próximamente serán difundidas para exponer que la aplicación debe tener un carácter excepcional.
- Necesidad de fortalecer el uso institucional de mecanismos de coordinación y evaluación de la gestión fiscal, entre otros.
"Para la solución de las aludidas necesidades y dificultades, el equipo de trabajo del señor Fiscal General de la República ha iniciado acciones encaminadas a mejorar la articulación entre recursos, planificación, presupuesto y resultados institucionales", expresó el funcionario.