Hallan dos cuerpos en San Pedro Sacatepéquez y la ruta Interamericana

Los cuerpos de socorro reportaron este viernes, 25 de septiembre, la localización de una persona sin vida en el interior de un terreno baldío en Labor Vieja, aldea Challiní, en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala.
Al llegar al lugar, los Bomberos Municipales Departamentales realizaron la evaluación correspondiente y constataron que la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego, las cuales le ocasionaron la muerte.
Ante esta situación, los socorristas notificaron a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP), quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, así como el motivo y las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
Segundo hallazgo
Una segunda persona fallecida fue encontrada en el Cerro Alux, kilómetro 23 de la ruta Interamericana, según lo dieron a conocer los Bomberos Voluntarios.
La institución explicó que el personal de la 31ª compañía, de San Lucas Sacatepéquez, se presentó al lugar y localizó entre la maleza el cuerpo de una persona en estado de descomposición. Mientras que a aproximadamente 10 metros fue hallada la cabeza.
Tras constatar la presencia de la víctima, los socorristas procedieron a dar aviso a las autoridades para las diligencias correspondientes.