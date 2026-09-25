Ferromax: Innovación en Construcción con Estructuras GHT de Acero

Ferromax amplía su portafolio con el lanzamiento de Estructuras GHT, una línea de soluciones estructurales diseñadas para elevar la seguridad, resistencia y durabilidad en proyectos residenciales, comerciales e industriales. Este nuevo desarrollo busca responder a la demanda de obras más eficientes y seguras, bajo la premisa de ofrecer mayor valor y protección para quienes invierten en construcción.
Con más de 40 años en el mercado, Ferromax ha apostado por la innovación desde 1985, cuando introdujo el Costanera C de acero negro en tiempos en que la madera dominaba las estructuras para techos. Esa experiencia culmina hoy en Estructuras GHT, un sistema ideado para ofrecer mayor capacidad estructural y alta resistencia a la corrosión, incorporando un enfoque de fabricación personalizada a la medida de cada proyecto.
Uno de los diferenciadores clave de Estructuras GHT radica en el uso de acero Grado 80 (80,000 PSI), que proporciona más del doble de resistencia en comparación con los perfiles estándar de Grado 36. Esta tecnología fortalece la sismorresistencia y la seguridad general de las construcciones, ya que además utiliza materia prima fabricada bajo la norma internacional ASTM A653, que regula propiedades mecánicas y recubrimientos de acero galvanizado.
La durabilidad se posiciona como otro atributo destacado: los perfiles GHT cuentan con un recubrimiento de zinc de 180 gramos por metro cuadrado, lo que multiplica por cuatro su vida útil respecto al galvanizado convencional. Gracias a ello, se minimizan los costos a largo plazo asociados a mantenimiento, reposición o interrupciones en obras, reafirmando el principio de que la economía real está en la durabilidad y valor ofrecido por el producto, no solo en el precio de compra.
Como parte de su enfoque personalizado, Ferromax incorpora la fabricación a longitud exacta en su Centro de Fabricación y Logística. Los clientes pueden recibir estructuras GHT ya cortadas a medida, lo que reduce desperdicios, facilita la instalación y optimiza tiempos y costos de mano de obra. En sus más de 115 Megaservicios en Guatemala, la entrega de Costanera GHT a longitud exacta es inmediata y sin costo adicional, acercando soluciones industriales a diferentes regiones.
El portafolio de Estructuras GHT está conformado por:
- Ángulo GHT: diseñada con esquina curva para mejor distribución de cargas. Ideal para vigas, torres de telefonía e infraestructura eléctrica.
- Platina GHT: con más de 40 combinaciones de espesores y medidas, pensada para refuerzos, conexiones y bases.
- Viga GHT: disponible en formato sencillo o cajón/encajuelada, útil para naves industriales, plataformas de carga y centros comerciales.
- Tubo GHT: perfiles cuadrados, rectangulares o redondos utilizados en cubiertas industriales, vallas, rótulos y torres de iluminación.
- Costanera GHT: medidas exactas y opción de fabricación inmediata, recomendada para techos residenciales, parqueos y terrazas.
Ferromax apuesta por una visión integral de calidad, promoviendo que cada componente de la obra cumpla con altos estándares técnicos. Por ello, Estructuras GHT se integra perfectamente con cubiertas y accesorios como los Tornillos A+ para conformar un sistema donde cada elemento contribuye al desempeño y la seguridad del proyecto. Así, la empresa sigue enfocada en acompañar a sus clientes con asesoría experta y productos de calidad, bajo el principio de construir con responsabilidad y visión a largo plazo.