 Alejandro Grimaldo ve a Messi como el mejor de la historia
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Alejandro Grimaldo, campeón del mundo con España, ve a Messi como el mejor de la historia

El seleccionado, quien no disputó ningún minuto en el Mundial, indicó que no tiene ninguna duda de que el Balón de Oro debería ganarlo un español.

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Alejandro Grimaldo habla de Lionel Messi y dice que es el mejor de la historia
Alejandro Grimaldo habla de Lionel Messi y dice que es el mejor de la historia / FOTO: EFE
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El lateral del Atlético de Madrid, Alejandro Grimaldo, campeón con España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, consideró durante una entrevista con EFE que el argentino Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia.

El '10' se despedirá el 6 de octubre de la "Albiceleste" con la que conquistó el Mundial de Catar 2022, durante un amistoso con Benín que se disputará en Buenos Aires.

Durante un test rápido lanzado al futbolista rojiblanco, llegado esta temporada al Atlético de Madrid procedente del Bayer Leverkusen alemán, este comentó que ficharía para el equipo colchonero al barcelonista Pedro González 'Pedri' y a Kylian Mbappé, del Real Madrid, y que, en su opinión, Messi es el mejor de la historia.

Lionel Messi recibe su última convocatoria con Argentina

Los partidos de septiembre y octubre serán su despedida de la Albiceleste.

Grimaldo. El Balón de Oro debe ser para un jugador español

Además, Grimaldo, quien no disputó ningún minuto en el Mundial, indicó que no tiene "ninguna duda" de que el Balón de Oro debería ganarlo un futbolista español, en particular los jugadores del Barcelona Rodri Hernández o Lamine Yamal, aunque en su caso votaría por la joven perla culé.

Grimaldo cree que "no debería haber debate entre muchos jugadores" por quién merece el galardón al mejor futbolista del año.

"Debería ser un jugador español; de eso no creo que haya ninguna duda. No se por qué abren el debate a tantos jugadores. Dentro de los españoles, tanto Rodri como Lamine, sobre todo, podrían ser cualquiera de los dos. Fabián (Ruiz) también. Pero sobre todo Rodri y Lamine, que sería a quien yo votaría", explica.

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Alejandro Grimaldo, jugador de Atlético Madrid y seleccionado de España - EFE

*Información EFE

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