Eje trasero de camión se desprende y rueda descontrolada

Un video que circula en redes sociales muestra un hecho insólito que puso en riesgo a varios automovilistas. El conjunto completo del eje trasero de un vehículo de transporte pesado, equipado con llantas dobles, se desprendió y continuó avanzando a gran velocidad por la carretera.
Las imágenes, grabadas desde la cabina de otro vehículo, muestran cómo la pesada estructura metálica rueda sin control sobre la cinta asfáltica, mientras otros automovilistas circulan por el mismo tramo. El hecho habría ocurrido en una carretera de alto tránsito de transporte pesado, aparentemente en la Costa Sur de Guatemala.
En la grabación se observa la dimensión del peligro provocado por el desprendimiento. El eje, que conserva las llantas dobles, avanza por la vía sin ningún mecanismo que permita controlarlo, obligando a quienes se encuentran cerca a mantenerse alerta para evitar una posible colisión.
En medio de la situación, un hombre incluso corre detrás de la estructura con la intención de detenerla, mientras el pesado componente continúa desplazándose por la carretera.
¿Qué provoca esta falla mecánica?
Este tipo de desprendimientos puede estar relacionado con fallas mecánicas graves en los sistemas que mantienen sujeto el eje y la suspensión de un vehículo de carga. Entre las posibles causas mencionadas figuran la ruptura de pernos de sujeción, conocidos como pernos en U, problemas en los muelles de suspensión o fallas en componentes de las masas y rodamientos.
El incidente vuelve a poner bajo atención las condiciones mecánicas con las que circulan los vehículos de transporte pesado y la importancia de realizar revisiones antes de emprender recorridos por carretera.
Hasta el momento, no se ha confirmado si alguna persona resultó herida durante este hecho ni se ha establecido la identidad de la empresa propietaria del camión o contenedor del que se habría desprendido el eje.
El video ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales debido al riesgo que representó la estructura fuera de control para los vehículos que transitaban por la carretera.