 Motocicleta se incendia en zona 10: video
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VIDEO. Motocicleta se incendia en la zona 10

Los cuerpos de socorro controlaron el incendio que consumió el vehículo de dos ruedas en su totalidad.

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Incendio de motocicleta en la zona 10., PMT capitalina/Montejo
Incendio de motocicleta en la zona 10. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Las autoridades reportaron este viernes, 25 de septiembre, el incendio de una motocicleta en la 20 calle y 24 avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, en el tramo que conduce hacia la zona 14.

Por causas no establecidas, el vehículo de dos ruedas se prendió en llamas, generando alarma en su conductor y los transeúntes que, sorprendidos ante el incidente, solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales trasladaron unidades al sector y comenzaron de inmediato con las acciones para sofocar el fuego. Tras varios minutos, finalmente pudieron controlar la situación.

El hecho no dejó personas heridas, pues el motorista logró ponerse a salvo. Sin embargo, sí se tienen pérdidas materiales, ya que la motocicleta quedó totalmente destruida.

Impacto en el tránsito

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que debido a la emergencia del incendio se mantiene afectada la circulación vehicular en el sector. Los restos del vehículo permanecen en el ingreso al Cantón 21, yendo hacia la zona 14.

Amílcar Montejo, portavoz de la institución, indicó que esta situación impacta en la movilidad de la conexión de 20 calle de zona 10 hacia el sector de Muxbal.

Asimismo, instó a los usuarios a seguir las indicaciones de los agentes de PMT que se encuentran en el perímetro y estar atentos a la señalización en el área para evitar mayores inconvenientes.

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