Controlan incendio en el mercado La Terminal: última noticia

Un conato de incendio se registró este lunes 14 de septiembre en el interior del mercado La Terminal, específicamente en el sector conocido como La Tomatera, zona 4 de la Ciudad de Guatemala.
Los elementos de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y realizaron las labores correspondientes para controlar la situación. El informe preliminar detalla que se utilizaron aproximadamente 750 galones de agua y dos tendidos de mangueras.
Posteriormente, avanzaron con las labores de enfriamiento en el área afectada, que incluyó una habitación ubicada en un tercer nivel.
Hasta el momento, no se reportan personas heridas como consecuencia del incidente. Mientras tanto, los socorristas mantienen presencia en el área.
"De ha iniciado con la remoción de escombros y material desechable que podría generar que se reinicie de nuevo un el incendio. Para poder asegurarse que esto no ocurra se trabaja en conjunto con locatarios de este sector", expresó un portavoz de la institución.
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Otra emergencia en el mercado
Una emergencia se generó en horas de la madrugada del pasado 22 de enero en el mercado La Terminal, pues se inició un incendio en el área del vertedero que amenazaba con propagarse.
Los Bomberos Voluntarios fueron alertados a través de su línea telefónica con respecto a la presencia de columnas de humo y fuego en este sector, por lo que de inmediato coordinaron el traslado de unidades.
"Se tuvo conocimiento de que se estaba incendiando el basurero del mercado, por lo que fueron destacados elementos de Estación Central, quienes acudieron con camiones contra incendios", dijo Víctor Gómez, vocero de la institución.
Añadió que el personal realizó un rastreo en la zona y pudo constatar que se estaba originando un principio de incendio, por lo que se procedió a atacar el fuego para evitar más riesgos. El mismo fue extinguido con aproximadamente 250 galones de agua y de esta manera se pudo controlar antes de que se propagara a otras áreas.
No se reportaron personas heridas derivado del conato de incendio que se dio en uno de los puntos donde se mantiene alta actividad comercial a diario, pues los avisos sobre lo que ocurría y la intervención de los socorristas fue oportuna.