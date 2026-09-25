 Selección Nacional: Nations League, el camino a Copa Oro
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Selección Nacional: Nations League, el camino a Copa Oro 2027

Guatemala inicia hoy su camino para la Copa Oro Concacaf 2027, donde en la edición pasada llegó a semifinales, lo que le valió ser tercera del campeonato.

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Óscar Santis, Selección Nacional de Guatemala
Óscar Santis, Selección Nacional de Guatemala / FOTO: Concacaf
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La Liga de Naciones Concacaf 2026-2027 servirá como la única vía de clasificación para la Copa Oro Concacaf 2027, con selecciones clasificando directamente o avanzando a los Prelims de la Copa Oro y al Play-In de las Ligas A y C según su desempeño en la Liga de Naciones. La Selección Nacional de Luis Fernando Tena comienza esta noche su camino en Kingston al medirse a Jamaica en la primera fecha de la Nations League, Liga A, grupo B.

Es de recordar que en cada grupo (A y B) hay un total de seis selecciones, de las cuales, tras disputar cuatro partidos (dos en casa y dos de visita), los dos primeros lugares avanzarán a los cuartos de final, donde ya esperan.

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Guatemala y Óscar Santis son parte fundamental en el camino de los 500 partidos de la Liga de Naciones de Concacaf.

Primeros clasificados a Copa Oro 2027

Por su parte, los cuatro ganadores de los cuartos de final de la Liga A de la Nations League, es decir, los que llegue a semifinales, y los cuatro ganadores de grupo de la Liga B clasificarán directamente a la Copa Oro Concacaf 2027.

Los cuatro equipos de la Liga A que disputen los cuartos de final y no avancen a las finales de la Liga de Naciones (semifinales), los equipos que finalicen en tercer y cuarto lugar de cada grupo de la Liga A, y los dos mejores segundos lugares de la Liga B avanzarán a los Prelims de la Copa Oro.

Guatemala reta el dominio de Jamaica en Kingston por la Nations League

Este certamen en importante para los guatemaltecos ya que es la ruta para llegar a la Copa Oro de Concacaf.

Además, los equipos que finalicen en quinto y sexto lugar de cada grupo de la Liga A se enfrentarán a los tres ganadores de grupo y al mejor segundo lugar de la Liga C en el Play-In de las Ligas A y C. Los cuatro ganadores del Play-In también avanzarán a los Prelims de la Copa Oro.

Los 14 equipos que participen en los Prelims de la Copa Oro disputarán siete series de ida y vuelta en marzo de 2027, con los siete ganadores clasificando a la Copa Oro Concacaf 2027.

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