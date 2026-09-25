Selección Nacional: Nations League, el camino a Copa Oro

La Liga de Naciones Concacaf 2026-2027 servirá como la única vía de clasificación para la Copa Oro Concacaf 2027, con selecciones clasificando directamente o avanzando a los Prelims de la Copa Oro y al Play-In de las Ligas A y C según su desempeño en la Liga de Naciones. La Selección Nacional de Luis Fernando Tena comienza esta noche su camino en Kingston al medirse a Jamaica en la primera fecha de la Nations League, Liga A, grupo B.
Es de recordar que en cada grupo (A y B) hay un total de seis selecciones, de las cuales, tras disputar cuatro partidos (dos en casa y dos de visita), los dos primeros lugares avanzarán a los cuartos de final, donde ya esperan.
Primeros clasificados a Copa Oro 2027
Por su parte, los cuatro ganadores de los cuartos de final de la Liga A de la Nations League, es decir, los que llegue a semifinales, y los cuatro ganadores de grupo de la Liga B clasificarán directamente a la Copa Oro Concacaf 2027.
Los cuatro equipos de la Liga A que disputen los cuartos de final y no avancen a las finales de la Liga de Naciones (semifinales), los equipos que finalicen en tercer y cuarto lugar de cada grupo de la Liga A, y los dos mejores segundos lugares de la Liga B avanzarán a los Prelims de la Copa Oro.
Además, los equipos que finalicen en quinto y sexto lugar de cada grupo de la Liga A se enfrentarán a los tres ganadores de grupo y al mejor segundo lugar de la Liga C en el Play-In de las Ligas A y C. Los cuatro ganadores del Play-In también avanzarán a los Prelims de la Copa Oro.
Los 14 equipos que participen en los Prelims de la Copa Oro disputarán siete series de ida y vuelta en marzo de 2027, con los siete ganadores clasificando a la Copa Oro Concacaf 2027.