 Gizmo Regresa: Primer Adelanto de Gremlins 3 y Estreno
Farándula

¡Gizmo está de regreso! Gremlins 3 revela primer adelanto y nueva fecha de estreno

Gizmo está de regreso. El primer adelanto de “Gremlins 3” despertó la nostalgia, pero también trajo una noticia inesperada para sus fans.

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Gremlins, Redes sociales
Gremlins / FOTO: Redes sociales
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Han pasado más de cuatro décadas desde que Gizmo conquistó al público con su ternura y, al mismo tiempo, presentó al mundo las peligrosas consecuencias de no respetar tres sencillas reglas. Ahora, el famoso Mogwai está oficialmente de regreso.

Warner Bros. presentó un breve primer adelanto de "Gremlins 3", la nueva película de la franquicia iniciada en 1984. Sin embargo, junto con las primeras imágenes llegó una noticia agridulce para quienes esperaban verla el próximo año: su estreno fue retrasado hasta 2028.

La película estaba programada originalmente para llegar a los cines el 19 de noviembre de 2027. La nueva fecha anunciada por Warner Bros. es el 6 de octubre de 2028, casi once meses después de lo previsto.

Gizmo protagoniza el primer adelanto

El estudio decidió comunicar el cambio de fecha de una manera que inmediatamente llamó la atención de los seguidores de la saga.

En el breve video aparece una mochila en un ambiente oscuro. Desde su interior comienzan a escucharse sonidos familiares hasta que Gizmo asoma la cabeza.

"Uh-oh", dice el pequeño Mogwai antes de que aparezca en pantalla la nueva fecha de estreno.

Aunque las imágenes no ofrecen detalles sobre la historia, sí confirman algo que los seguidores esperaban: Gizmo estará presente en la tercera película.

Por ahora, Warner Bros. mantiene en secreto el argumento y tampoco ha anunciado oficialmente el reparto.

¿Por qué retrasaron "Gremlins 3"?

Hasta el momento, Warner Bros. no ha explicado públicamente el motivo específico por el que decidió trasladar el estreno del 19 de noviembre de 2027 al 6 de octubre de 2028.

La nueva fecha resulta particular porque coloca a "Gremlins 3" en octubre, pocas semanas antes de Halloween, una temporada que encaja con la mezcla de comedia, fantasía y terror que ha caracterizado a la franquicia.

Deadline informó que el movimiento forma parte de varios cambios realizados por Warner Bros. en su calendario de estrenos.

Chris Columbus toma las riendas

El regreso de Gizmo también reunirá a figuras estrechamente vinculadas con el origen de la franquicia.

Chris Columbus, quien escribió el guion de la película original de 1984, será el director y productor de la tercera entrega. Hannah Marks trabaja en el guion a partir de un borrador original desarrollado por Columbus, Zach Lipovsky y Adam Stein.

Columbus posee una extensa trayectoria en el cine familiar y fantástico. Entre sus trabajos como director figuran "Mi pobre angelito", "Mrs. Doubtfire" y las dos primeras películas de "Harry Potter".

Steven Spielberg también estará nuevamente involucrado en la franquicia como productor ejecutivo. Amblin Entertainment participa en la producción junto con 26th Street Pictures.

¿Regresarán los protagonistas originales?

Esa continúa siendo una de las grandes interrogantes. Hasta ahora no se ha confirmado el regreso de Zach Galligan como Billy Peltzer ni de Phoebe Cates como Kate Beringer. Warner Bros. tampoco ha revelado quiénes conformarán el nuevo elenco.

Por el momento, Gizmo es el rostro conocido que el estudio ha decidido mostrar.

El adelanto tampoco revela quién estará a cargo del Mogwai ni cómo comenzará el nuevo caos.

Las tres reglas que comenzaron todo

"Gremlins" llegó a los cines en 1984 bajo la dirección de Joe Dante y con un guion de Chris Columbus.

La historia comienza cuando Billy Peltzer recibe como regalo una misteriosa criatura llamada Gizmo. Tener un Mogwai, sin embargo, implica cumplir reglas fundamentales: mantenerlo alejado de la luz intensa, no mojarlo y nunca alimentarlo después de medianoche.

Como era de esperarse, las reglas terminan rompiéndose. El resultado es la aparición de los Gremlins, criaturas mucho menos adorables que Gizmo que desatan el caos durante la temporada navideña.

La película se convirtió en un éxito mundial, con una recaudación aproximada de 212 millones de dólares frente a un presupuesto cercano a los 11 millones.

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