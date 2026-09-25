Agentes PNC Detienen a Presuntos Sicarios en Impactante Video

Este viernes, 25 de septiembre, las fuerzas de seguridad repelieron un ataque registrado en la colonia La Reformita, zona 12, y lograron neutralizar y reducir al orden a los presuntos delincuentes que intentaron escapar a bordo de motocicletas. Los capturados son señalados de robo y sicariato.
Los agentes de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) se percataron de la presencia de los sospechosos e intervinieron para evitar que cometieran los hechos delictivos. El intenso momento quedó captado por una cámara de videovigilancia en el sector.
En las imágenes se observa cuando los motoristas pierden el control del vehículo e intentan esconderse en un comercio ubicado en el sector. Los agentes accionaron sus armas para tomar el control de la situación.
En el lugar, preliminarmente se reporta la incautación de un arma de fuego y un vehículo. Los presuntos responsables se encuentran heridos y bajo custodia policial.
"La PNC mantiene firme su compromiso de prevenir y combatir el delito", enfatizó la institución tras dar a conocer el caso.