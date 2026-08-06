 Fátima Bosch recibe llaves de la ciudad de Quetzaltenango
Farándula

Así fue como Fátima Bosch recibió llas llaves de la ciudad en Quetzaltenango

La actual Miss Universo inició su segunda gira por Guatemala en Xela, donde cientos de personas la acompañaron en un recorrido por el Parque Centroamérica.

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Fátima Bosch, Municipalidad de Quetzaltenango
Fátima Bosch / FOTO: Municipalidad de Quetzaltenango
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La ciudad de Quetzaltenango se vistió de gala el miércoles 5 de agosto de 2026 para recibir a Fátima Bosch, la actual Miss Universo 2025-2026, quien fue nombrada visitante distinguida y recibió las llaves de la ciudad en una emotiva ceremonia.

Fátima Bosch, visiblemente conmovida, expresó su profundo cariño por el país, asegurando que Guatemala es como su segunda casa, destacando las similitudes con México y la calidez de su gente.

Desde su llegada, la atmósfera en Quetzaltenango fue de celebración. Los acordes de la emblemática melodía "Luna de Xelajú", de Paco Pérez, sirvieron de banda sonora para el recibimiento de Fátima Bosch.

Ataviada con un traje tradicional del departamento, la reina de belleza recorrió las calles a bordo de un vehículo, saludando a los quetzaltecos que la esperaban con entusiasmo, portando carteles y obsequios.

En un gesto espontáneo que rompió el protocolo, la joven descendió del automóvil para integrarse con la multitud en el Parque Centroamérica, donde se tomó fotografías y firmó autógrafos, demostrando su cercanía y aprecio por el público que la aclamaba. Este momento de conexión directa con la gente marcó el inicio de una jornada memorable.

Homenaje y Llaves de la Ciudad

Posteriormente, en un acto protocolario solemne que formó parte de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, Fátima Bosch fue oficialmente nombrada visitante distinguida de Quetzaltenango.

El alcalde municipal, Juan Fernando López, fue el encargado de entregarle las llaves de la ciudad, un símbolo de bienvenida y reconocimiento a su labor y presencia.

"Le queremos entregar, en nombre de todos los quetzaltecos, la llave de la ciudad. Espero que la pueda tener en un lugar en el que se recuerde de nosotros", manifestó el alcalde López.

Además, la felicitó por su destacada labor social, resaltando que con ella honra a su familia, su tierra y su patria. "Que todos los mexicanos se sientan orgullosos de usted, de ese ejemplo de mujer", añadió el jefe edil.

Por su parte, Fátima Bosch agradeció profundamente el homenaje y la oportunidad de vestir el traje tradicional.

"Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes y que me hayan dado la oportunidad de portar este traje. Yo sé lo importante que es porque representa su historia, sus raíces y el amor por su tierra", expresó la Miss Universo. Continuó su discurso con palabras de gratitud: "Gracias por este espacio, por todo su cariño y por hacer esta ceremonia tan bonita. Me siento muy honrada y muy afortunada. Para mí es un privilegio que me hayan entregado esas llaves".

La reina de belleza reiteró su afecto por Guatemala, un sentimiento que ha crecido con cada visita. "Siempre que vengo a Guatemala es como mi segunda casa, porque tiene muchas similitudes con México, y todas las personas te hacen sentir que estás en tu hogar", afirmó, consolidando el lazo entre ella y el país centroamericano.

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