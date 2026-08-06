 Fátima Bosch deslumbra en Quetzaltenango con traje típico
Farándula

Fátima Bosch conquista Quetzaltenango con traje típico y un emotivo encuentro con cientos de guatemaltecos

Con un colorido traje típico de Quetzaltenango, una enorme sonrisa y la calidez que la caracteriza, Fátima Bosch volvió a conquistar a Guatemala.

Compartir:
Fátima Bosch, Instagram
Fátima Bosch / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Fátima Bosch volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las reinas de belleza más queridas por los guatemaltecos. La actual Miss Universe protagonizó una multitudinaria visita a Quetzaltenango, donde fue recibida entre aplausos, flores, fotografías, regalos y muestras de cariño por cientos de personas que se congregaron en el Parque Centroamérica para verla de cerca.

La mexicana deslumbró al lucir un colorido traje típico quetzalteco, confeccionado con textiles tradicionales de la región, una elección que fue ampliamente celebrada por los asistentes, quienes reconocieron el gesto como una muestra de respeto hacia la riqueza cultural del occidente del país.

Un recibimiento lleno de afecto

Desde su llegada, Fátima Bosch no dejó de sonreír y saludar al público. En lugar de mantenerse únicamente en el recorrido protocolario, decidió acercarse a las personas para tomarse fotografías, firmar autógrafos y convivir con quienes esperaban verla desde hacía varias horas.

Foto embed
Fátima Bosch - Captura de pantalla

Durante la actividad se vivieron momentos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Uno de los más comentados fue cuando la reina de belleza cargó en sus brazos a un pequeño perro chihuahua que le acercó uno de sus seguidores, escena que despertó ternura entre los presentes y que fue captada por decenas de teléfonos celulares.

Foto embed
Fátima Bosch - Captura de pantalla

Además, admiradores le entregaron una bandera de México y una camisola de la selección mexicana de futbol, obsequios que recibió con entusiasmo mientras agradecía el cariño que ha encontrado en Guatemala.

El entusiasmo de la multitud llevó a Fátima Bosch a romper por unos momentos el protocolo oficial. La modelo mexicana descendió del vehículo en el que realizaba el recorrido para caminar entre las personas y compartir con ellos.

Foto embed
Fátima Bosch Miss Universe - Captura de pantalla

Una agenda que va más allá del certamen

La visita de Fátima Bosch a Guatemala forma parte de una gira que combinará actividades culturales, institucionales y de labor social. Durante varios días, la actual Miss Universe recorrerá distintos departamentos del país con el objetivo de conocer de cerca la riqueza cultural guatemalteca y respaldar proyectos enfocados en el bienestar de comunidades vulnerables.

Su agenda incluye recorridos por Quetzaltenango, Quiché, Santa Lucía Cotzumalguapa, Antigua Guatemala, la Ciudad de Guatemala y Santa Catarina Pinula, donde sostendrá encuentros con autoridades, organizaciones sociales y ciudadanos.

Además de participar en eventos oficiales, la reina de belleza visitará fundaciones e instituciones dedicadas al apoyo de niños, mujeres, adultos mayores y familias en condición de vulnerabilidad, reafirmando el compromiso social que ha caracterizado su reinado.

En Portada

Congreso envía al Ejecutivo el decreto que reforma el IUSIt
Nacionales

Congreso envía al Ejecutivo el decreto que reforma el IUSI

08:53 PM, Ago 06
Colegio de Contadores vota para elegir a sus representantes en la postuladora de Contralort
Nacionales

Colegio de Contadores vota para elegir a sus representantes en la postuladora de Contralor

04:14 PM, Ago 06
Fingía ser funcionario de la Superintendencia de Bancost
Nacionales

Fingía ser funcionario de la Superintendencia de Bancos

09:34 PM, Ago 06
Municipal logra ante Verdes su primer triunfo en Copa Centroamericana 2026t
Deportes

Municipal logra ante Verdes su primer triunfo en Copa Centroamericana 2026

08:57 PM, Ago 06
Carlos Ruiz muestra una de las caras de la corrupción y la debacle del futbol nacionalt
Deportes

Carlos Ruiz muestra una de las "caras de la corrupción y la debacle" del futbol nacional

05:55 PM, Ago 06

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosMessiEspañauniversofutbol
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar