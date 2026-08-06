Fátima Bosch deslumbra en Quetzaltenango con traje típico

Fátima Bosch volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las reinas de belleza más queridas por los guatemaltecos. La actual Miss Universe protagonizó una multitudinaria visita a Quetzaltenango, donde fue recibida entre aplausos, flores, fotografías, regalos y muestras de cariño por cientos de personas que se congregaron en el Parque Centroamérica para verla de cerca.
La mexicana deslumbró al lucir un colorido traje típico quetzalteco, confeccionado con textiles tradicionales de la región, una elección que fue ampliamente celebrada por los asistentes, quienes reconocieron el gesto como una muestra de respeto hacia la riqueza cultural del occidente del país.
Un recibimiento lleno de afecto
Desde su llegada, Fátima Bosch no dejó de sonreír y saludar al público. En lugar de mantenerse únicamente en el recorrido protocolario, decidió acercarse a las personas para tomarse fotografías, firmar autógrafos y convivir con quienes esperaban verla desde hacía varias horas.
Durante la actividad se vivieron momentos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Uno de los más comentados fue cuando la reina de belleza cargó en sus brazos a un pequeño perro chihuahua que le acercó uno de sus seguidores, escena que despertó ternura entre los presentes y que fue captada por decenas de teléfonos celulares.
Además, admiradores le entregaron una bandera de México y una camisola de la selección mexicana de futbol, obsequios que recibió con entusiasmo mientras agradecía el cariño que ha encontrado en Guatemala.
El entusiasmo de la multitud llevó a Fátima Bosch a romper por unos momentos el protocolo oficial. La modelo mexicana descendió del vehículo en el que realizaba el recorrido para caminar entre las personas y compartir con ellos.
Una agenda que va más allá del certamen
La visita de Fátima Bosch a Guatemala forma parte de una gira que combinará actividades culturales, institucionales y de labor social. Durante varios días, la actual Miss Universe recorrerá distintos departamentos del país con el objetivo de conocer de cerca la riqueza cultural guatemalteca y respaldar proyectos enfocados en el bienestar de comunidades vulnerables.
Su agenda incluye recorridos por Quetzaltenango, Quiché, Santa Lucía Cotzumalguapa, Antigua Guatemala, la Ciudad de Guatemala y Santa Catarina Pinula, donde sostendrá encuentros con autoridades, organizaciones sociales y ciudadanos.
Además de participar en eventos oficiales, la reina de belleza visitará fundaciones e instituciones dedicadas al apoyo de niños, mujeres, adultos mayores y familias en condición de vulnerabilidad, reafirmando el compromiso social que ha caracterizado su reinado.