 Mensaje de Carlos Ruiz sobre el dirigente Jorge Véliz
Deportes

Carlos Ruiz muestra una de las “caras de la corrupción y la debacle” del futbol nacional

Conoce más detalles del fuerte y polémico mensaje del exseleccionado guatemalteco, que tiene como objetivo ser presidente de la Federación de Futbol de Guatemala.

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Carlos Ruiz
Carlos Ruiz / FOTO: IG de Carlos Ruiz
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Carlos el "Pescado" Ruiz, quien públicamente ha expresado su intención de buscar la presidencia de la Federación del Futbol de Guatemala (FFG), la cual la dirige actualmente Gerardo Paiz, emitió este jueves 6 de agosto un fuerte mensaje en contra de quiénes, según él, son los responsables de tantos fracasos del deporte rey en Guatemala.

"Una de las caras de la corrupción y la debacle en los últimos 35 años en el futbol de Guatemala, la verdad son 2 y tienen el mismo apellido ‘Véliz’", aseguró Carlos Ruiz en su cuenta de X, durante una publicación realizada esta tarde.

En su corto, pero contundente mensaje, Ruiz asegura que estos personajes que trabajan en la Federación son "apoyados y financiados por AG en Florida". Hasta el momento no hay detalles que orienten a qué se refiere con AG.

Por último, y en un tono fuerte, Carlos Ruiz asegura que los va a exponer a todos: "No tengan dudas hdp".

La imagen posteada por Carlos Ruiz, muestra al dirigente Jorge Véliz, quien sostiene una marioneta, la cual tiene la imagen de Gerardo Paiz, actual presidente de la Federación de Futbol de Guatemala.

Jorge Véliz ejerció como presidente del comité ejecutivo de la Federación entre 2017 y 2018, pero que no fue reconocido por la FIFA, ya que en ese momento la FFG se encontraba suspendida.

Carlos Ruiz pone sobre la mesa su candidatura para dirigir la Fedefut

“Toca ir por la federación [...] Esta administración acumula fracasos”, afirmó Carlos Ruiz al plantear la posibilidad de buscar la presidencia de la Fedefut.

Intención de ser presidente, pero sin plan de trabajo ni equipo

Dese hace varios años, cuando se dio su retiro, Carlos Ruiz nunca escondió su deseo por llegar a la presidencia de la Federación, situación que ha cobrado fuerza en los últimos años.

Pero debido a los recientes fracasos con los diversos proceso juveniles y mayores de Selecciones de Guatemala, bajo la administración de Gerardo Paiz, el exjugador Carlos Ruiz aseguró que buscará la presidencia de la Federación.

Recientemente, en sus redes sociales, Ruiz publicó una fotografía junto a su pareja sentimental e hija donde ellas habían aprobado su decisión, y con ello, abrió la puerta a la especulación de que pronto se instalaría en Guatemala para buscar su objetivo.

Por el momento, Carlos Ruiz solamente se ha dedicado en sus redes sociales a mencionar su intención de ser el máximo dirigente deportivo del país, atacar a las actuales autoridades deportivas, pero no ha presentado ningún plan de trabajo, ni se ha hecho mención de qué personajes estarías detrás de él para lograr tan importante cargo.  

Por el momento, ninguno de los dos personajes mencionados por Carlos Ruiz se ha pronunciado ante este nuevo ataque, pero de hacerlo se actualizará esta noticia. 

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Imagen compartida por Carlos Ruiz sobre los dirigentes Véliz y Paiz - @elpescaditoruiz

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