Investigan robos de leche especial para pacientes crónicos

El tema del robo de leche especial para pacientes crónicos fue tema de conversación en una citación que la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) le hizo al director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo durante esta semana.
En ese contexto, Boteo explicó que si hay avances en las investigaciones sobre los hurtos que ocurrieron en diciembre de 2025 y agosto de 2026 en el departamento de Santa Rosa. La citación se hizo porque el diputado Inés Castillo solicitó al Área de Salud mejorar el resguardo de los productos para que lleguen a los pacientes.
Durante la conversación, el representante de la PNC aseguró que las investigaciones ya van en un 80 % de avance. "Esperamos los resultados pertinentes, porque no pueden ser dos hechos iguales", comentó Castillo.
El congresista aseguró que también le pidió al encargado de Asuntos Internos del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) que hagan su trabajo, para dar con los responsables de los robos de leche especial.
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Congresista brinda posible hipótesis de los robos de leche
Sin lugar a dudas, ahí alguien está informando como está el movimiento de las bodegas de leche, o cuando va el camión para tal punto", consideró Castillo.
"Los delincuentes deben estar conectados con gente de adentro", consideró el congresista.
El diputado explicó que la leche es parte de un programa de enfermos crónicos, debido a que esos padecimientos son los que no tienen cura. Describió que dentro de las enfermedades crónicas están la diabetes y la hipertensión.
Agregó que los diabéticos tienden a perder masa muscular y en algunos casos caen en desnutrición. "Entonces, el programa del MSPAS debe darles leche para recuperarles su nutrición y recuperarles masa muscular".
La leche robada es muy especial y es muy cara
Inés Castillo recalcó que la leche mencionada "es muy especial y es muy cara, pero quienes padecen estas enfermedades tienen el derecho de recibirla, de acuerdo al amparo que interpusimos en contra del MSPAS".
Añadió que "el pueblo de Santa Rosa está cubierto con ese programa y la leche es uno de los suplementos alimenticios que el amparo menciona". "Ellos tienen derecho", recalcó.
¿Qué dice la PNC de los robos de leche?
Boteo informó que en el presente año se dio otro robo, específicamente con el mismo producto y por tal motivo son dos situaciones que tiene una línea de investigación similar. poque podrían ser los mismos actores criminales en ambos hechos.
"Por lo tanto esperamos los lineamientos del Ministerio Público para trabajar en conjunto con ellos y realizar las capturas lo mas pronto posible", aseguró el MP.