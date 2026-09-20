COPEREX celebra la Jornada de Salud 2026

El Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX) celebró su Jornada de Salud 2026 durante dos días en el Parque de la Industria, ofreciendo servicios a la población en general con más de 30 especialidades. En sus canales oficiales, COPEREX informó que en la actividad hubo 80 participantes que se unieron para brindar los servicios.
Según imágenes y videos, varias personas acudieron al lugar donde se desarrolló esta actividad y utilizaron varios servicios como toma de presión y exámenes de glucosa en sangre. Las imágenes también mostraron que varios guatemaltecos llegaron al lugar para aprovechar los servicios de óptica en el área.
En la Jornada de Salud también hubo laboratorios que ofrecieron sus servicios a los guatemaltecos totalmente gratis. Un afiche en el Parque de la Industria indicó que esta fue la cuarta edición de la actividad.
En los pasillos y salones del Parque de la Industria hubo marimba para amenizar la jornada de atención a los guatemaltecos, quienes llegaron en familia para aprovechar la actividad cuyo ingreso fue totalmente gratuito.
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Enseñan primeros auxilios en la Jornada de Salud 2026
Durante un recorrido en el área se pudo apreciar la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Guatemalteca, quienes apoyaron el evento con distintas actividades. Los rescatistas portaban los enseres necesarios para dar instrucciones de primeros auxilios a los participantes.
Cabe destacar que los servicios de salud se ofrecieron durante dos días consecutivos, según los sitios oficiales de COPEREX. La cuarta Jornada de Salud 2026 empezó el pasado sábado y finalizó este domingo, 20 de septiembre de 2026, a las 15:00 horas en el Parque de la Industria.
En la ceremonia de inauguración participaron varias personalidades como la ministra de Economía, Gabrieal García Pacheco y representantes de COPEREX como el gerente general, licenciado Jorge Aguilar Caridi y el director de la junta directiva, Peter Frank.