 Video del asesinato de 'La China' Polo
Internacionales

Difunden video del momento exacto en que asesinan a una política en un mercado

Candidata fue asesinada durante una actividad proselitista en un mercado.

Compartir:
La campaña electoral de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como “La China” Polo, terminó de forma trágica., Captura de pantalla video de X.
La campaña electoral de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como “La China” Polo, terminó de forma trágica. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La campaña electoral de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como "La China" Polo, terminó de forma trágica luego de que fuera asesinada durante una actividad proselitista en un mercado de Caraz, Perú. Ahora, un video que circula en redes sociales muestra los segundos previos y el momento del ataque.

La candidata de 43 años se encontraba junto a integrantes del Movimiento Independiente Regional Socios por Áncash, donde realizaba actividades de campaña y entregaba propaganda a comerciantes y personas que se encontraban en el lugar.

En la grabación, Aponte Polo aparece conversando con un hombre que se acerca para entrevistarla. La política aprovecha el momento para hablar sobre sus propuestas y cuestionar a los partidos tradicionales. También destaca la importancia del empoderamiento femenino y plantea la lucha contra la corrupción como parte de un cambio político.

Mientras se encontraba hablando, un atacante le dispara en la cabeza. La candidata cae al suelo ante la mirada de comerciantes y civiles que se encontraban en el mercado. El video genera momentos de confusión y pánico, aunque no permite observar con claridad al responsable del ataque.

Arrestan a sospechoso 

Tras el asesinato, agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a un sospechoso y le decomisaron un arma de fuego. El Ministerio Público inició las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen, determinar la responsabilidad del detenido y establecer si hubo más personas involucradas.

La muerte de "La China" Polo provocó indignación y llamados para que el caso sea esclarecido. El asesinato también genera preocupación por la seguridad de periodistas y políticos en Perú, en medio de los cuestionamientos por la violencia e inseguridad que enfrenta el país.

En Portada

Queda integrada la nómina de seis candidatos para la CGCt
Nacionales

Queda integrada la nómina de seis candidatos para la CGC

01:06 PM, Sep 20
Las guerras en Medio Oriente y Ucrania elevan el petróleo y amenazan a la economía mundialt
Internacionales

Las guerras en Medio Oriente y Ucrania elevan el petróleo y amenazan a la economía mundial

11:25 AM, Sep 20
Celebran feria de salud enfocada en la prevención del cáncert
Nacionales

Celebran feria de salud enfocada en la prevención del cáncer

11:13 AM, Sep 20
Mourinho explota en conferencia de prensa tras el Derbit
Deportes

Mourinho explota en conferencia de prensa tras el Derbi

10:52 AM, Sep 20
¡VIDEO! Alejandra Guzmán: se le zafa la cadera en pleno showt
Farándula

¡VIDEO! Alejandra Guzmán: se le zafa la cadera en pleno show

08:50 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga NacionalReal Madridredes socialesEstados UnidosEE.UU.Seguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar