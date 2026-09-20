Video del asesinato de 'La China' Polo

La campaña electoral de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como "La China" Polo, terminó de forma trágica luego de que fuera asesinada durante una actividad proselitista en un mercado de Caraz, Perú. Ahora, un video que circula en redes sociales muestra los segundos previos y el momento del ataque.
La candidata de 43 años se encontraba junto a integrantes del Movimiento Independiente Regional Socios por Áncash, donde realizaba actividades de campaña y entregaba propaganda a comerciantes y personas que se encontraban en el lugar.
En la grabación, Aponte Polo aparece conversando con un hombre que se acerca para entrevistarla. La política aprovecha el momento para hablar sobre sus propuestas y cuestionar a los partidos tradicionales. También destaca la importancia del empoderamiento femenino y plantea la lucha contra la corrupción como parte de un cambio político.
Mientras se encontraba hablando, un atacante le dispara en la cabeza. La candidata cae al suelo ante la mirada de comerciantes y civiles que se encontraban en el mercado. El video genera momentos de confusión y pánico, aunque no permite observar con claridad al responsable del ataque.
Arrestan a sospechoso
Tras el asesinato, agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a un sospechoso y le decomisaron un arma de fuego. El Ministerio Público inició las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen, determinar la responsabilidad del detenido y establecer si hubo más personas involucradas.
La muerte de "La China" Polo provocó indignación y llamados para que el caso sea esclarecido. El asesinato también genera preocupación por la seguridad de periodistas y políticos en Perú, en medio de los cuestionamientos por la violencia e inseguridad que enfrenta el país.