Resultado San Pedro vs. Cobán Imperial por el Apertura 2026

San Pedro recibió este domingo a Cobán Imperial en duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. El duelo se desarrolló bajo unas condiciones climáticas características de dicho municipio, donde la lluvia y la nubosidad estuvo presente en la previa del encuentro.
Apertura 2026: San Pedro 1-1 Cobán Imperial
El partido en su primera parte no tuvo grandes emociones en los arcos, los cuales eran defendidos por Vander Cruz y Tomás Casas, pero sí hubo tres situaciones arbitrales que causaron molestia en los banquillos, tanto en el Cobán Imperial de Ramiro Cepeda y de San Pedro de Edwin Vásquez.
Al minuto 30, Ramiro Cepeda quiso utilizar su tarjeta del Football Video Support (FVS) por un supuesto codazo a uno de sus jugadores, pero el cuarto árbitro, Wildomar Ramírez, no atendió el llamado del técnico de los cobaneros y el juego continúo. Situación que terminó por molestar al estratega argentino.
Se jugaba el minuto 35, y tras una serie de alegatos por parte de Williams Omar Villagrán, el árbitro Cristopher Corado expulsó al asistente técnico de Edwin Vázquez, lo que generó molestia en el director técnico nacional.
La polémica seguía en el estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, ya que al 40 fue expulsado German Águila por una falta sobre Orlando Moreira.
El "Chino" Vázquez utilizó su tarjeta del FVS para evitar la expulsión de su jugador, pero Cristopher Corado tras la revisión de las imágenes mantuvo su decisión y San Pedro se quedó con un jugador menos en la recta final del primer tiempo.
San Pedro salva el invicto
En un partido complicado y trabado, Michael Orlando Moreira terminó por romper la barrera del empate y colocó el 0-1 de forma sorpresiva cuando se jugaban 59 minutos de partido.
Dos minutos después, San Pedro lograba igualar las acciones, pero la jugada era ilícita por una posición adelantada, por lo que se terminó de anular la misma, y San Pedro seguía remando contra la corriente.
El partido se descompuso al 63, Kenneth Valdez fue por una pelota en la línea lateral y terminó en el césped tras un empujón por parte de un rival. Al caer en la zona técnica de San Pedro, Valdez se reincorporó, pero en ese momento el técnico local, Edwin Vázquez lo empujó y el jugador cobanero de nuevo cayó al engramillado y el árbitro expulsó al estratega de los "Supergallos". Esa situación terminó en una trifulca en donde participaron ambos planteles.
Al 71 y al 73, el FVS fue protagonista ya que San Pedro pedía un penalti y Cobán Imperial una expulsión, pero al final, Corado no avaló ninguna de las dos peticiones, y el partido continuaba.
En la recta final del partido, Cobán Imperial prácticamente entregó el duelo. Primero, por la expulsión de Delfino Álvarez en el 87. Había recibido amarilla en el 84 y tres minutos después recibió la segunda y por ende su expulsión. En ese momento, ambas escuadras quedaban con 10 jugadores en el campo.
Era el 90, y Cobán Imperial pudo liquidar el duelo con un mano a mano que tuvo Brian Calabrese con Vander Cruz, pero la puntada final del jugador de los cobaneros fue desperdiciada y prácticamente de lo que pudo ser el 0-2 se pasó al 1-1.
Minuto 90+1, Renny Folleco con el corazón por delante ganó un esférico y se plantó bien ante el portero visitante y sacó un remate para el empate 1-1, resultado con el cual rescataba un invicto que se estaba perdiendo col el gol de Moreira.
Al final, por propios fallos de los cobaneros, terminaron por ceder un empate, el cual no es malo, pero por las condiciones de juego resulta fatal.
San Pedro perdió la tercera posición, la cual queda en poder de Guastatoya tras su triunfo ante Comunicaciones (1-2), y los cobaneros son penúltimos con 7 puntos, pero con posibilidad de caer al sótano si gana Deportivo Suchitepéquez.