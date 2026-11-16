Si estás buscando qué ver en el cine esta semana, hay nuevas producciones que prometen captar la atención del público. Los estrenos incluyen romance, suspenso, acontecimientos históricos y relatos que invitan a disfrutar de una experiencia diferente frente a la pantalla grande.
- Atrápelo quien pueda
La película mexicana Atrápelo quien pueda reúne a Jaime Camil y Natalia Téllez en una historia que combina romance, humor y situaciones inesperadas. La trama sigue a Diego, un hombre viudo de 45 años que ha dedicado gran parte de su vida al trabajo y a la crianza de su hija Marina.
Después de varios años sin buscar una nueva relación, la pequeña decide convertirse en su cupido y animarlo a regresar al mundo de las citas. Sin embargo, encontrar pareja no será tan sencillo como parece. Entre encuentros desastrosos, consejos poco útiles y situaciones incómodas, Diego comienza a descubrir que volver a enamorarse puede ser una aventura bastante complicada.
- La caja del demonio
Para los amantes del terror llega La caja del demonio, una producción que sigue a Ellen, una mujer que intenta comenzar de nuevo después de la muerte de su madre. En busca de tranquilidad, se traslada a un pequeño pueblo y acepta recibir en su hogar a su primo Winthrop, quien regresa de la guerra con profundas secuelas emocionales.
La aparente calma comienza a desaparecer cuando un extraño vecino advierte sobre el comportamiento de Winthrop. Poco después, empiezan a suceder fenómenos inexplicables que llevan a Ellen a descubrir que una peligrosa fuerza sobrenatural podría estar persiguiendo a su familiar.
Más estrenos que no te puedes perder
- Cristiada
Otro de los títulos que llega a las salas es Cristiada, una producción histórica que recrea la Guerra Cristera en México, entre 1926 y 1929. La película presenta la historia de hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas por defender sus creencias, sus familias y el futuro de su país.
Uno de los personajes centrales es José Sánchez del Río, cuya convicción influye en un líder inicialmente escéptico y lo lleva a involucrarse en el movimiento cristero.