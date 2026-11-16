Las plantas son elementos decorativos que aportan frescura, color y vitalidad al hogar. Sin embargo, cuando comienzan a secarse, pierden sus hojas o dejan de florecer, muchas personas optan por conservarlas durante semanas, incluso meses. Lo que pocos saben es que, según el Feng Shui, esta práctica no es recomendable porque podría relacionarse con la acumulación de energía estancada.
Esta antigua filosofía china considera que las plantas representan la vida, el crecimiento y la expansión. Por esa razón, mantener vegetación saludable dentro de la vivienda es una manera simbólica de favorecer la armonía y permitir que la energía positiva, conocida como chi, circule libremente.
De acuerdo con los principios del Feng Shui, las plantas secas o muertas representan el deterioro, la falta de renovación y el estancamiento. Su presencia prolongada puede simbolizar obstáculos para avanzar en proyectos personales, dificultades para atraer prosperidad y un ambiente cargado de energías poco favorables.
Además, esta filosofía relaciona las plantas con el elemento madera, asociado con la creatividad, el desarrollo y los nuevos comienzos. Por ello, cuando la vegetación pierde su vitalidad, se interpreta como una señal de desequilibrio energético.
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También se considera que los espacios donde se acumulan elementos deteriorados pueden transmitir sensaciones de cansancio, desánimo y falta de motivación a quienes habitan la vivienda. El Feng Shui recomienda no conservar indefinidamente las plantas que ya no tienen posibilidades de recuperarse. En estos casos, lo ideal es retirarlas y limpiar el espacio donde estaban ubicadas.
Si todavía tienen posibilidades de sobrevivir, es importante identificar qué está provocando su deterioro. La falta de agua, el exceso de riego, la iluminación inadecuada y los problemas de ventilación pueden afectar considerablemente su crecimiento.
También se aconseja retirar las hojas secas, revisar la tierra y colocar cada especie en un lugar que responda a sus necesidades. Mantener plantas en buen estado es una de las recomendaciones para crear ambientes agradables.
Según el Feng Shui, la vegetación saludable simboliza crecimiento, renovación y nuevas oportunidades. Por eso, revisar periódicamente las macetas, evitar acumular objetos deteriorados y mantener los espacios limpios son acciones que contribuyen a una vivienda más armoniosa.