Durante años, disminuir el consumo de sal ha sido una de las principales recomendaciones para prevenir la hipertensión y proteger la salud cardiovascular. Sin embargo, investigaciones recientes han puesto sobre la mesa una interrogante: ¿consumir muy poco sodio también puede representar un riesgo para el organismo?
Un análisis publicado por el medio El Debate aborda esta cuestión y explica que la restricción extrema de sodio podría activar mecanismos hormonales que afectan el funcionamiento del sistema cardiovascular. Uno de los estudios relacionados con este tema es PURE, una investigación internacional que analizó a más de 100 mil personas de diferentes países para examinar la relación entre el consumo de sodio y las enfermedades cardiovasculares.
Los resultados señalan que la relación entre ambos factores no necesariamente es lineal. Aunque consumir cantidades elevadas de sodio representa un riesgo para la salud, reducirlo de manera excesiva tampoco garantiza una mayor protección cardiovascular. Esto significa que el organismo necesita mantener niveles adecuados de este mineral para desarrollar sus funciones correctamente.
El sodio es un electrolito esencial que participa en la regulación de los líquidos, la transmisión de impulsos nerviosos y el funcionamiento muscular. Cuando su consumo es demasiado bajo, el organismo puede activar mecanismos hormonales para compensar la disminución.
El equilibrio de la sal
Entre ellos se encuentra el sistema renina-angiotensina-aldosterona, encargado de regular la presión arterial y el equilibrio de líquidos. Estos procesos pueden generar cambios en el funcionamiento cardiovascular y renal, especialmente cuando existe una restricción importante y prolongada.
Otro elemento fundamental para cuidar el corazón es el potasio, mineral presente en alimentos como el banano, el aguacate, las espinacas y otras verduras. Mantener una alimentación variada, priorizar productos frescos y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular.
La recomendación no consiste en consumir sal sin restricciones, sino evitar los excesos y las dietas extremadamente restrictivas. Las personas con hipertensión, enfermedades renales o problemas cardíacos deben seguir las indicaciones de un profesional de salud.
En definitiva, cuidar el corazón requiere prestar atención a la alimentación en conjunto. El sodio es necesario para el organismo, pero su consumo debe mantenerse dentro de cantidades adecuadas, de acuerdo con las necesidades individuales.