El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a la mujer cuyo cuerpo fue localizado sin vida y envuelto en sábanas durante la madrugada del domingo 15 de noviembre de 2026, en la 10.ª avenida y 9.ª calle de la colonia La Florida, zona 19 de la Ciudad de Guatemala.
Los análisis permitieron establecer que se trata de Sucely Arelí Aguirre Quinteros, de 36 años, quien falleció por asfixia por estrangulación.
Alerta de búsqueda activa
De acuerdo con la información recopilada, la víctima tenía activa una alerta Isabel-Claudina, un mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.
En el aviso se detallaba que la última vez que fue vista esta persona fue el 14 de noviembre de 2026 en la 31 avenida C, colonia Madre Dormida, zona 7 capitalina.
Aguirre laboraba como promotora social en la Alcaldía Auxiliar de la colonia Bethania, zona 7, y al momento de su desaparición vestía pantalón de lona azul y chaleco y gorra con el logo de la Municipalidad de Guatemala.
Trabajadora municipal
Por medio de sus redes sociales, la Alcaldía Auxiliar Zona 7, Distrito 1, de la Municipalidad de Guatemala, expresó sus condolencias por el fallecimiento de su compañera y destacó su compromiso y dedicación al servicio de los vecinos.
En el mensaje publicado, la institución señaló que Sucely desempeñó su labor con cariño, compromiso y dedicación, dejando una huella especial en la comunidad.
Asimismo, informó que sus honras fúnebres se realizarán este lunes 16 de noviembre en el Salón Los Sauces, ubicado en la aldea La Laguneta, Chinautla.
La sede municipal también agradeció las muestras de solidaridad y cariño hacia la familia, y manifestó que su vocación de servicio permanecerá en el recuerdo de quienes compartieron con ella.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7