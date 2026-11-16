El reconocido actor francés Gérard Depardieu, una de las figuras más importantes del cine europeo, decidió aceptar definitivamente la condena por agresión sexual que recibió en mayo de 2025, luego de ser declarado culpable de agredir a dos mujeres durante el rodaje de una película.
Este lunes 16 de noviembre de 2026, el intérprete de 77 años anunció que renunciaba al recurso de apelación que había presentado contra la sentencia de 18 meses de prisión suspendida.
La decisión se conoció precisamente cuando debía comenzar el juicio de apelación en París, lo que convierte en definitiva la condena dictada por la justicia francesa.
Además de aceptar la resolución judicial, el protagonista de Cyrano de Bergerac ofreció disculpas públicas a las mujeres que pudieron resultar afectadas por su comportamiento.
Sus declaraciones representan un cambio importante respecto a la postura que mantuvo durante el proceso judicial, cuando negó haber cometido las agresiones sexuales.
"He sido reconocido culpable": el comunicado de Gérard Depardieu
A través de un comunicado difundido este lunes, Gérard Depardieu reconoció la decisión de la justicia francesa y aseguró que asumirá las consecuencias de sus actos.
"La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena", expresó el actor.
En el documento, el intérprete también reflexionó sobre el comportamiento que mantuvo durante años en los escenarios de rodaje y reconoció que algunas de sus actitudes tuvieron consecuencias para otras personas.
Depardieu explicó que durante mucho tiempo utilizó la provocación y los comentarios de carácter sexual como parte de su manera de relacionarse con quienes trabajaban a su alrededor.
Sin embargo, admitió que ese comportamiento podía resultar ofensivo, especialmente cuando provenía de una figura con influencia y poder dentro de la industria cinematográfica.
El actor también aseguró que nunca tuvo la intención de lastimar a las mujeres con las que trabajó, aunque reconoció que sus intenciones no eliminan las consecuencias de sus acciones.
"He comprendido que pertenecí a un mundo que actualmente ha desaparecido", manifestó.
Con estas declaraciones, Depardieu justificó su decisión de retirar la apelación y aceptar la sentencia impuesta por los tribunales.
¿Por qué fue condenado Gérard Depardieu?
El proceso judicial se originó por dos denuncias de agresión sexual relacionadas con el rodaje de la película Les Volets Verts, dirigida por Jean Becker y filmada en 2021.
Las denunciantes fueron una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34 años, quienes trabajaban en la producción cinematográfica.
Durante el juicio, ambas mujeres relataron situaciones en las que el actor realizó tocamientos sin su consentimiento.
Los hechos fueron examinados por un tribunal de París, que en mayo de 2025 declaró culpable a Depardieu de las dos agresiones sexuales.
La sentencia estableció una pena de 18 meses de prisión suspendida, lo que significa que el actor no deberá ingresar inmediatamente a la cárcel para cumplir esa condena, siempre que respete las condiciones legales correspondientes.
El tribunal también ordenó su inscripción en el registro francés de delincuentes sexuales.
Durante el proceso, Depardieu rechazó las acusaciones y defendió que su comportamiento había sido malinterpretado.
No obstante, los jueces consideraron acreditadas las agresiones denunciadas por las dos trabajadoras.
Las víctimas reaccionan a las disculpas del actor
Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue la reacción de las dos mujeres que denunciaron las agresiones sexuales.
De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, ambas recibieron de manera diferente el comunicado de Gérard Depardieu.
La decoradora consideró positivas las disculpas y manifestó que llevaba tiempo esperando un reconocimiento de lo ocurrido.
Por su parte, la asistente de dirección expresó dudas sobre la sinceridad de las palabras del intérprete.
La mujer cuestionó que Depardieu no se presentara personalmente ante el tribunal para ofrecer sus disculpas.
"Si quería excusarse de verdad, tenía que haber venido al tribunal", manifestó.
Estas reacciones reflejan las diferentes maneras en que las víctimas han recibido el reconocimiento público del actor, después de un proceso judicial que se extendió durante varios años.
Aunque Depardieu ofreció disculpas por su comportamiento, en su comunicado no describió expresamente los tocamientos por los que fue condenado.
¿Qué significa que Gérard Depardieu haya retirado su apelación?
La decisión del actor tiene consecuencias importantes en el ámbito judicial.
Después de recibir la condena en mayo de 2025, Depardieu había presentado un recurso para intentar modificar o revertir la sentencia.
Sin embargo, al retirar voluntariamente esa apelación, el fallo original queda firme.
Esto significa que la justicia francesa mantiene la declaración de culpabilidad por las dos agresiones sexuales y las sanciones impuestas.
Además de la pena de prisión suspendida, la sentencia contempla otras consecuencias legales.
Según información de Associated Press, el tribunal ordenó que el actor pagara un total de 29,040 euros a las dos mujeres.
También dispuso su inscripción en el registro nacional de delincuentes sexuales de Francia.
Los fiscales y las dos denunciantes retiraron igualmente sus recursos, con lo que quedó cerrado este procedimiento judicial.
La resolución constituye uno de los casos de mayor repercusión relacionados con denuncias de violencia sexual dentro de la industria cinematográfica francesa.
Gérard Depardieu enfrenta otro proceso judicial
Aunque la condena relacionada con Les Volets Verts ya es definitiva, el actor todavía enfrenta otro procedimiento judicial independiente.
Se trata de una acusación de violación presentada por la actriz Charlotte Arnould, quien denunció hechos que presuntamente ocurrieron en 2018.
Depardieu ha negado esas acusaciones. En 2025, una jueza de instrucción ordenó que el intérprete fuera llevado a juicio por ese caso, pero su defensa apeló la decisión.
Está previsto que un tribunal de apelaciones de París se pronuncie el 26 de noviembre de 2026 sobre la continuación de ese procedimiento.
Es importante señalar que esta investigación es independiente de las dos agresiones sexuales por las que el actor ya fue condenado.
Por lo tanto, la aceptación de la sentencia anunciada este lunes no implica una resolución sobre las acusaciones formuladas por Charlotte Arnould.
Una figura histórica del cine francés
Gérard Depardieu nació el 27 de diciembre de 1948 en Châteauroux, Francia, y está próximo a cumplir 78 años.
Durante más de cinco décadas construyó una extensa trayectoria cinematográfica que lo convirtió en uno de los intérpretes más reconocidos de Europa.
Su carrera incluye más de 200 producciones para cine y televisión, en las que interpretó personajes históricos, dramáticos y cómicos.
Uno de sus trabajos más recordados es Cyrano de Bergerac, película de 1990 por la que recibió una nominación al premio Óscar como mejor actor.
También destacó en producciones como El último metro, Green Card y La vida de Pi.
A lo largo de su trayectoria colaboró con importantes directores y compartió pantalla con reconocidas figuras internacionales.
Su talento interpretativo le permitió consolidarse como una de las grandes estrellas del cine francés, aunque en los últimos años su carrera se ha visto marcada por diversas controversias y procesos judiciales.
El caso y su repercusión en la industria cinematográfica
La condena de Gérard Depardieu ha generado una amplia discusión en Francia sobre las conductas inapropiadas y los abusos de poder dentro de la industria del entretenimiento.
El caso adquirió especial relevancia en el contexto del movimiento #MeToo, que ha impulsado a numerosas mujeres a denunciar situaciones de acoso y violencia sexual.
Durante el proceso judicial, las declaraciones de las denunciantes pusieron atención sobre las relaciones de poder que pueden existir entre las grandes figuras cinematográficas y los trabajadores de una producción.
La sentencia de mayo de 2025 fue considerada un acontecimiento significativo para la industria francesa, debido a la notoriedad del acusado y a su larga trayectoria profesional.
Ahora, la decisión de Depardieu de aceptar la condena y ofrecer disculpas públicas marca el cierre definitivo de este procedimiento.
Sin embargo, el actor todavía deberá enfrentar las consecuencias legales de la sentencia y esperar la resolución de otros procesos que permanecen abiertos.
A pocos días de cumplir 78 años, Gérard Depardieu atraviesa una etapa de su vida marcada por las repercusiones judiciales de su comportamiento.
Su reconocimiento de la condena representa un cambio de postura, mientras las víctimas continúan afrontando las consecuencias de los hechos que denunciaron y que la justicia francesa consideró probados.