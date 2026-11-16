Edwin Luna volvió a referirse a uno de los episodios más complicados de su vida personal durante una entrevista con José Eduardo Derbez para el podcast Mixologando, donde recordó la controversia mediática que protagonizó su esposa, la guatemalteca Kimberly Flores, durante su participación en La Casa de los Famosos.
"Fue un momento difícil para mí. Mi esposa estuvo en La Casa de los Famosos y fue un desmadre mediático por coscolina", expresó el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, al recordar las críticas y comentarios que surgieron alrededor de su relación.
La expresión de Edwin Luna al referirse a la actitud de Kim Flores durante su estancia en el reality no pasó desapercibida por los usuarios.
- "Por coscolina ?"
- "Dos cornudos viéndose fijamente ??"
- "Le faltó ponerle más alto el micrófono ?️"
- "Y se la sacó en rifa cuando él le puso los cuernos a su exesposa para quedarse con la coscolina ?"
- "Hasta que lo reconoces por "coscolina" jajajajaj en mi pueblo dicen cuatro letras... jajajajja"
- "Conteee que el lo dijo JAJAJAJAAJAJAAAA sabe lo que tiene en casitaaa???"
La modelo guatemalteca y el actor protagonizaron una polémica al dejarse ver muy juntitos, y tras los acercamientos y los roces físicos que tuvieron y que las cámaras captaron, Edwin Luna fue por ella para pedirle que dejara el reality.
Una pausa en su relación
Edwin Luna confesó que aquella situación lo afectó profundamente, especialmente porque permanecía en casa cuidando a sus hijos mientras la polémica se desarrollaba públicamente.
"Ese momento sí fue complicado porque yo estaba en la casa con los niños y todos miraban las notas y me afectó bastante, pero ya lo superé, ya me siento bien", relató.
Durante la conversación, el artista también sorprendió al revelar que actualmente atraviesan un período de pausa en su relación, aunque aseguró que esta etapa les ha permitido fortalecer la comunicación y ser más sinceros.
"Ahorita pasamos por un proceso de una pausita, pero nos ha servido porque tienes esa comunicación más fluida. Aprendimos a ser muy honestos", explicó.
Sus declaraciones vuelven a poner bajo la atención pública su historia con Kimberly Flores, una relación que ha enfrentado diversos momentos de exposición mediática.
Sin embargo, Luna dejó claro que ha logrado superar emocionalmente aquella controversia y que las experiencias vividas les han dejado aprendizajes importantes sobre la comunicación y la honestidad en pareja.