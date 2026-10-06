Revuelta por piñata de Galilea Montijo en final de La Casa

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin, pero las controversias alrededor del reality parecen estar lejos de terminar. Apenas unas horas después de conocerse el triunfo de Mariana Ochoa, los finalistas comenzaron su recorrido por diferentes espacios de Televisa.
Durante la emisión matutina de Hoy, los exhabitantes fueron recibidos con diferentes dinámicas para recordar algunos de los momentos que protagonizaron durante los 71 días de competencia.
Sin embargo, una actividad que pretendía ponerle una dosis de humor al encuentro terminó generando comentarios encontrados en las redes sociales: la presentación de una serie de piñatas inspiradas en los protagonistas de La Casa de los Famosos.
Entre las figuras apareció una dedicada a Galilea Montijo, conductora de las galas del reality,.
La supuesta piñata de Galilea Montijo genera críticas
Una imagen que comenzó a circular en redes sociales mostraba una supuesta piñata de Galilea Montijo con rasgos exagerados: uno de los ojos aparecía mucho más grande que el otro, mientras que la boca lucía desviada hacia un costado.
La fotografía rápidamente provocó críticas, pues algunos usuarios consideraron que se trataba de una burla hacia la conductora. La controversia cobró todavía más fuerza porque, al inicio de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, Montijo había revelado que se sometió a un tratamiento estético cuyos efectos temporales hicieron que su boca luciera ligeramente desviada y uno de sus ojos tuviera una apariencia diferente.
Sin embargo, conforme la imagen se viralizó, usuarios comenzaron a advertir un detalle que cambió el rumbo de la polémica: la fotografía que circulaba en redes había sido editada y las facciones exageradas no correspondían a la piñata original presentada en el programa.
De esta manera, las críticas que señalaban a la producción de Hoy por una supuesta burla hacia la apariencia de Galilea Montijo surgieron a partir de una imagen manipulada que comenzó a difundirse como si fuera auténtica.
Los finalistas regresan a ‘Hoy’ tras abandonar la casa
La aparición de las piñatas ocurrió después de la esperada final del reality, celebrada el domingo 4 de octubre.
Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada después de recibir 10 millones 825 mil 542 votos, mientras Memo Schutz consiguió el segundo lugar. Karina Torres ocupó la tercera posición, Ese Pérez terminó cuarto y Gema Garoa quedó en quinto lugar.
La cantante consiguió así el premio de cuatro millones de pesos mexicanos después de una participación particularmente inusual: fue la primera eliminada de la temporada, pasó por El Exilio y posteriormente consiguió regresar a la competencia gracias a una nueva oportunidad otorgada mediante la votación del público.
La final generó una intensa conversación en las plataformas digitales y las reacciones continuaron al día siguiente, cuando los protagonistas volvieron a reunirse fuera de la casa.