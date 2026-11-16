La noche del 15 de noviembre, Christian Nodal ofreció un espectáculo acompañado de banda completa, mariachi y acordeón, además de un despliegue de pirotecnia que complementó su presentación ante los asistentes.
Videos compartidos en distintas plataformas digitales mostraron algunos momentos del concierto, donde el público disfrutó de la propuesta musical del cantante, quien ha consolidado su presencia dentro del regional mexicano.
Durante la velada, Christian Nodal hizo un recorrido por algunos de los temas que han marcado su carrera, con canciones de desamor, mariachi y sonidos norteños que fueron coreadas por los asistentes.
Su repertorio reunió parte de sus éxitos más conocidos, en una presentación en la que alternó momentos románticos con interpretaciones de mayor energía, mientras el público acompañaba su voz y disfrutaba de los distintos estilos musicales que llevaron al escenario.
Sin embargo, su presentación también generó conversación por otros motivos, mientras algunos usuarios celebraron el espectáculo, otros cuestionaron su físico.
Christian Nodal convirtió su presentación en el Festival Internacional del Globo, en León, Guanajuato, en uno de los momentos más comentados del regional mexicano en redes sociales.
- "Las esponjas de Angela, ahora las usa Nodal ???"
- "Se puso el pantalón de Angela ?"
- "Le presto sus esponjitas su mujer ???"
- "Ahora sí parece al meme que siempre hicieron ??"
- "Creí que era la única que había notado eso. La AA le puso calzón con esponja para que se parezca a kuno"
Momentos únicos
Mientras muchos los echaron de menos en la reciente entrega de los Latin GRAMMY, Christian Nodal y Ángela Aguilar prefirieron quedarse en casa y disfrutar de un momento especial como pareja que terminaron compartiendo con sus seguidores.
Luego de que causara sensación al revivir un entrañable video de su infancia, el cantante sonorense recordó otro de los momentos más significativos de su vida y su carrera, el cual está estrechamente relacionado con su esposa.
Christian Nodal tomó su Instagram para compartir, de manera conjunta con la cuenta de Ángela, un espontáneo concierto acústico en pareja con el que recordó su colaboración musical hace seis años.
"Han pasado 6 añitos de Dime Cómo Quieres. Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría esta canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música. Gracias por llevarla tan lejos y guardarla tan cerquita del corazón", escribió el cantante de 27 años en su publicación. Entre todas las reacciones, destacó la de su joven esposa: "Gracias por tanto. Por todo".