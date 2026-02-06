 Detenidos directivos de Presidios por fiesta para "el Lobo"
Capturan a dos directivos de Presidios por autorizar fiesta y mariachis para "el Lobo"

Está en desarrollo el operativo en seguimiento a investigaciones por privilegios otorgados a cabecillas del Barrio 18.

Los funcionarios del Sistema Penitenciario detenidos en el operativo en la cárcel Mariscal Zavala.,
Los funcionarios del Sistema Penitenciario detenidos en el operativo en la cárcel Mariscal Zavala.

Las fuerzas de seguridad llevan a cabo este viernes, 6 de febrero, un operativo en seguimiento a las investigaciones que se realizan con respecto a privilegios otorgados por funcionarios del Sistema Penitenciario a líderes de la pandilla del Barrio 18, principalmente a Aldo Dupie Ochoa, alias "el Lobo".

De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público (MP), la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ejecuta un operativo en el Centro de Detención Especial Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala.

El Departamento de Información y Prensa del ente investigador confirmó que estas acciones se implementaron con la finalidad de aprehender al director y alcaide en funciones, Fausto Neftalí y Wuarnes Edgardo, respectivamente.

"Ellos, como funcionarios de la Cárcel de Máxima Seguridad para Hombres Fraijanes II, en las fechas 18 de febrero de 2024 y 17 de febrero de 2025, autorizaron dos celebraciones dentro del centro carcelario", detalló la oficina.

Agregó que en las referidas actividades se permitió el ingreso de alimentos, mariachis, visitas en horarios inhábiles y otros privilegios a integrantes del Barrio 18, principalmente a su líder y sus familiares.

Aldo Ochoa, alias "el Lobo", la cara más visible de las pandillas criminales de Guatemala

Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como ‘el Lobo’ y que cumple una condena de 80 años de prisión por varios asesinatos, se ha convertido en la cara más visible de las pandillas criminales en Guatemala como líder de ‘Barrio 18’, acusada de estar detrás de la reciente ola de violencia contra las fuerzas de seguridad que llevó a decretar el estado de Sitio en el país.

Ochoa Mejía ha sido uno de los principales protagonistas también en el último año de la pugna entre las pandillas y el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

Su figura tomó más relevancia después de que el ministro de Gobernación, Marco Villeda, advirtiera que no le serían concedidos algunos privilegios con los que Ochoa Mejía y sus lugartenientes contaban en Administraciones anteriores.

Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "el Lobo", es sometido al orden durante un motín en la cárcel Renovación 1 el 18 de enero de 2026.

Entre estos beneficios solicitados por Ochoa Mejía, quien roza los 40 años de edad, se encontraban aire acondicionado, una cama más grande y el acceso de comida con servicio a domicilio.

Las quejas del reo vienen de agosto de 2025, cuando fue trasladado a la cárcel de alta seguridad ‘Renovación I’, en el sur del país, después de que su pandilla ejecutara una matanza en un funeral donde velaban a miembros de la estructura criminal rival denominada ‘Mara Salvatrucha’.

Desde entonces, ha crecido la tensión con el Gobierno, con más motines y el sanguinario ataque del pasado 18 de enero donde presuntos miembros del ‘Barrio 18’ asesinaron a 11 policías en distintos puntos de Ciudad de Guatemala.

