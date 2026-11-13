Christian Nodal comparte video íntimo con Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron a sus seguidores al compartir una versión acústica de "Dime Cómo Quieres", seis años después del lanzamiento original.
El video, grabado en su casa, fue publicado la madrugada del viernes 13 de noviembre en sus perfiles oficiales de Instagram, mostrando a la pareja sentada uno frente al otro, interpretando el tema que marcó el inicio de su relación pública.
Christian Nodal acompañó la publicación con un mensaje donde celebró el recorrido del tema:
"Han pasado 6 añitos de ‘Dime Cómo Quieres’. Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría esta canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música. Gracias por llevarla tan lejos y guardarla tan cerquita del corazón".
Ángela Aguilar respondió con dos corazones rojos y un agradecimiento: "Gracias por tanto. Por todo. Siempre".
El lanzamiento ocurre en medio de una semana inusual para Christian Nodal en redes sociales. Apenas unos días antes eliminó todo el contenido de su Instagram, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores, dejando únicamente una grabación de su infancia interpretando "Ben" de Michael Jackson y un enlace a la canción "Bandera Blanca".
El vacío en su perfil de Instagram coincide con un conflicto familiar por la titularidad de la marca "Christian Nodal" ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
La disquera de su padre, Jaime González, mantiene el control del nombre artístico, catálogo y actividades comerciales del cantante hasta 2036.
Para manejar su carrera con mayor autonomía, Nodal solicitó el uso exclusivo de "El Forajido", lo cual ha generado distancia con sus padres, quienes no han asistido a sus conciertos recientes, privilegiando la compañía de sus abuelos maternos.
Distanciamiento de fanáticos
El 11 de noviembre, Christian Nodal también bloqueó a Nodalista VIP, club de fans que lo había seguido por años, decisión que comunicó a través de su canal de difusión en WhatsApp.
El artista argumentó "no me siento identificado" y señaló que los administradores gestionaban beneficios personales y toleraban debates sobre su vida privada, especialmente tras su matrimonio con Ángela.
Esta medida dividió a comités de fans en Jalisco, Nuevo León y Sonora, y generó respaldo de otras cuentas, como SpeedyNodal, que anunció dejaría de seguir proyectos vinculados al club anterior.
El perfil de Nodal mantiene un solo archivo audiovisual y el apodo "El Forajido" en su descripción. Estos cambios en redes suceden poco después de que el cantante se presentara en público con la familia de Ángela, subiendo al escenario con su suegro, Pepe Aguilar, durante un festival en Aguascalientes.
Además, Nodal cubrió un tatuaje de la mano izquierda con el fierro de herrar del rancho "El Soyate", símbolo de la familia Aguilar. Este gesto se suma al relanzamiento de "Dime Cómo Quieres", la canción que fue el pretexto para la primera colaboración pública entre Ángela Aguilar y Christian Nodal hace seis años.