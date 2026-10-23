 ¿Los Golden Globes Ignoran la Película de Michael Jackson?
Farándula

¿Los Golden Globes no tomarán en cuenta la película Michael Jackson?

El biopic del Rey del Pop, con Jaafar Jackson, fue descalificado de la sección musical por no impulsar la trama, pese a su récord de taquilla mundial.

Compartir:
Michael, Instagram
Michael / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La película biográfica de Michael Jackson, titulada "Michael", no podrá competir en la prestigiosa categoría de comedia o musical en la próxima edición de los Globos de Oro.

El comité de los premios rechazó la solicitud presentada por Lionsgate, el estudio detrás de la producción, argumentando que las interpretaciones musicales en el filme no cumplen con los criterios necesarios para clasificarla dentro de ese género.

Esta decisión, revelada en exclusiva por Gold Derby, obliga a la cinta a buscar su lugar en las categorías de drama, a menos que el estudio logre una apelación exitosa.

La negativa del comité abre un nuevo panorama para la campaña de premios de la película, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del icónico artista.

Si la apelación no prospera, "Michael" deberá medirse en un campo más competitivo, donde también se evaluarán las posibilidades de nominación para su protagonista.

Lionsgate había presentado la película con la expectativa de que concursara como comedia o musical, una clasificación que tradicionalmente suele respetar la preferencia de los estudios.

Criterios de los Globos de Oro y la Decisión del Comité

El reglamento de los Golden Globes es claro al establecer que un musical, ya sea comedia o drama, requiere que las canciones, además de los diálogos hablados, contribuyan de manera significativa al desarrollo de la trama.

En este caso, los integrantes del comité consideraron que las actuaciones musicales de "Michael" no impulsan suficientemente la narración como para justificar su clasificación en la categoría deseada.

El estudio tiene hasta el 31 de octubre para presentar sus candidaturas y aún debe decidir si solicitará una revisión de esta determinación.

La clasificación es particularmente relevante para Jaafar Jackson, quien encarna a su tío en la producción y figura entre los candidatos potenciales a una nominación en la próxima temporada de premios.

Sin embargo, cabe destacar que las categorías de interpretación de reparto en los Globos de Oro no se dividen entre drama y comedia o musical. Por ello, actores como Colman Domingo, quien también participa en "Michael", no se verían afectados por esta distinción de género en sus respectivas categorías.

En Portada

La Tierra de Dios fue para el colombiano Johan Rubiot
Deportes

La "Tierra de Dios" fue para el colombiano Johan Rubio

02:19 PM, Oct 23
Guatemala incorpora cuatro nuevas aeronaves para combatir incendios y otras emergenciast
Nacionales

Guatemala incorpora cuatro nuevas aeronaves para combatir incendios y otras emergencias

01:39 PM, Oct 23
MP agrupa las denuncias vinculadas a los asesinatos de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarrot
Nacionales

MP agrupa las denuncias vinculadas a los asesinatos de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro

11:22 AM, Oct 23
Familia de Melisa Palacios se pronuncia sobre autorización para traslado de Bonilla a un hospitalt
Nacionales

Familia de Melisa Palacios se pronuncia sobre autorización para traslado de Bonilla a un hospital

10:19 AM, Oct 23
Combaten incendio en edificio abandonado del Centro Históricot
Nacionales

Combaten incendio en edificio abandonado del Centro Histórico

01:36 PM, Oct 23

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga NacionalViolenciaLiga de NacionesPNCEstados UnidosJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar