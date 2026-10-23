¿Los Golden Globes Ignoran la Película de Michael Jackson?

La película biográfica de Michael Jackson, titulada "Michael", no podrá competir en la prestigiosa categoría de comedia o musical en la próxima edición de los Globos de Oro.
El comité de los premios rechazó la solicitud presentada por Lionsgate, el estudio detrás de la producción, argumentando que las interpretaciones musicales en el filme no cumplen con los criterios necesarios para clasificarla dentro de ese género.
Esta decisión, revelada en exclusiva por Gold Derby, obliga a la cinta a buscar su lugar en las categorías de drama, a menos que el estudio logre una apelación exitosa.
La negativa del comité abre un nuevo panorama para la campaña de premios de la película, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del icónico artista.
Si la apelación no prospera, "Michael" deberá medirse en un campo más competitivo, donde también se evaluarán las posibilidades de nominación para su protagonista.
Lionsgate había presentado la película con la expectativa de que concursara como comedia o musical, una clasificación que tradicionalmente suele respetar la preferencia de los estudios.
Criterios de los Globos de Oro y la Decisión del Comité
El reglamento de los Golden Globes es claro al establecer que un musical, ya sea comedia o drama, requiere que las canciones, además de los diálogos hablados, contribuyan de manera significativa al desarrollo de la trama.
En este caso, los integrantes del comité consideraron que las actuaciones musicales de "Michael" no impulsan suficientemente la narración como para justificar su clasificación en la categoría deseada.
El estudio tiene hasta el 31 de octubre para presentar sus candidaturas y aún debe decidir si solicitará una revisión de esta determinación.
La clasificación es particularmente relevante para Jaafar Jackson, quien encarna a su tío en la producción y figura entre los candidatos potenciales a una nominación en la próxima temporada de premios.
Sin embargo, cabe destacar que las categorías de interpretación de reparto en los Globos de Oro no se dividen entre drama y comedia o musical. Por ello, actores como Colman Domingo, quien también participa en "Michael", no se verían afectados por esta distinción de género en sus respectivas categorías.