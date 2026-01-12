 Hamnet: Estreno en Guatemala, Trama y Elenco de la Película
Farándula

Hamnet: de qué trata, elenco y cuándo se estrena en Guatemala la película ganadora de los Golden Globes

Hamnet arrasó en los Golden Globes 2026 y ahora prepara su estreno en Guatemala. Una historia de amor, pérdida y creación que está emocionando al mundo.

Hamnet, Redes sociales
Hamnet / FOTO: Redes sociales

La temporada de premios de 2026 ya tiene una obra que se perfila como referente cinematográfico del año. Hamnet, la película dirigida por Chloé Zhao y basada en la celebrada novela de Maggie O’Farrell, se coronó como Mejor Película de Drama en los Golden Globes.

Lejos de ser una biografía tradicional, el filme propone una mirada íntima, silenciosa y profundamente humana sobre el dolor, la memoria y el origen de una de las obras más influyentes de la historia del teatro.

La cinta ha sido aplaudida por la crítica internacional por su sensibilidad narrativa y su poderosa estética visual, consolidándose como una de las producciones más ambiciosas y emotivas de los últimos años.

Una historia sobre el duelo y la creación

Ambientada en la Inglaterra rural de finales del siglo XVI, Hamnet se centra en la vida familiar de William Shakespeare antes de convertirse en el dramaturgo inmortal que hoy se estudia en todo el mundo.

La historia sigue principalmente a Agnes, su esposa, una mujer profundamente conectada con la naturaleza y poseedora de conocimientos curativos heredados de tradiciones ancestrales, interpretada con gran fuerza emocional por Jessie Buckley.

Paul Mescal da vida a un joven Shakespeare que aún no alcanza la fama, atrapado entre la necesidad de proveer para su familia y una vocación artística que lo obliga a ausentarse del hogar. El eje narrativo de la película es la repentina muerte de Hamnet, su hijo de 11 años, víctima de la peste bubónica, una tragedia que fractura a la familia y transforma para siempre su forma de ver el mundo.

Más que relatar hechos históricos, la película explora cómo el dolor, el silencio y la culpa se convierten en materia creativa. Años después de la pérdida, ese duelo terminaría resonando en Hamlet, la obra que inmortalizó el nombre de Shakespeare.

La mirada de Chloé Zhao

La dirección de Chloé Zhao imprime a la película un tono contemplativo y poético. Con el uso predominante de luz natural, paisajes abiertos y largos silencios, la directora construye una atmósfera que transmite la fragilidad de la vida en una época dominada por la enfermedad y la incertidumbre.

La recreación histórica es minuciosa: vestuarios confeccionados a mano, locaciones rurales en Inglaterra y una atención especial a los detalles cotidianos del siglo XVI. Todo contribuye a una experiencia inmersiva que privilegia la emoción sobre el espectáculo.

Elenco y producción

Además de Mescal y Buckley, el reparto se completa con actores de sólida trayectoria en papeles secundarios que enriquecen la dinámica familiar y comunitaria. La producción cuenta con el respaldo de Focus Features y con la participación de Steven Spielberg como productor ejecutivo, quien aportó su experiencia en adaptaciones literarias y cine histórico.

El proyecto comenzó a gestarse tras el éxito editorial de la novela de O’Farrell, ganadora de importantes premios literarios, y pasó varios años en desarrollo antes de llegar a la pantalla grande.

¿Por qué conquistó los Golden Globes?

La victoria de Hamnet en los Golden Globes a Mejor Drama se atribuye a una combinación de factores clave: interpretaciones contenidas pero devastadoras, una dirección visualmente poderosa y un enfoque narrativo que se aparta de los clichés biográficos. La película no busca explicar la genialidad de Shakespeare, sino mostrar el precio emocional que pudo haberla forjado.

La crítica ha destacado especialmente el retrato del duelo como una experiencia íntima y universal, capaz de conectar con audiencias contemporáneas pese a estar ambientada hace más de cuatro siglos.

Dónde y cuándo ver Hamnet

En Guatemala, Hamnet se estrenará en cines el 22 de enero de 2026, como parte de su lanzamiento internacional escalonado tras el éxito en la temporada de premios. Además de su paso por salas, la película también está disponible en Apple TV a través de suscripción, lo que permitirá que un público más amplio acceda a esta historia.

