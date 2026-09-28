 Christian Nodal acusa a Ángela Aguilar de agresión pública
Farándula

Christian Nodal acusado de agredir a Ángela Aguilar en evento público

Los famosos cantantes protagonizan una nueva controversia tras un reciente evento donde se les acusa de una discusión que derivó en una supuesta agresión

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ángela y Nodal, Instagram
ángela y Nodal / FOTO: Instagram
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La controvertida relación entre los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por una grave acusación de presunta agresión física.

Según reportes del periodista Javier Ceriani, Nodal habría protagonizado un altercado con Ángela Aguilar que escaló a un supuesto "jalón", generando una nueva ola de especulaciones y preocupación entre sus seguidores.

La información, difundida por Ceriani, sugiere que el incidente ocurrió en medio de una discusión entre la pareja. El periodista afirmó que Christian Nodal supuestamente "agarró el brazo de Ángela" durante la disputa.

Lo más alarmante, según esta versión, es que Ángela Aguilar habría confesado el suceso a su madre, Aneliz, quien presuntamente le pidió a su hija que mantuviera el incidente en secreto de su padre, Pepe Aguilar, para evitar que la situación se agravara aún más.

@lreyna2020

Según la versión atribuida a Javier Ceriani, Nodal habría jalado del brazo a Ángela Aguilar durante una discusión. #ChristianNodal #ÁngelaAguilar #JavierCeriani #chisme #pepeaguilar

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Esta nueva acusación surge poco después de que la pareja fuera objeto de atención por una presunta "escena de celos" que Ángela Aguilar habría protagonizado en un evento público.

Ambos asistieron al encuentro "Los 300 líderes", organizado por la Universidad Anáhuac el pasado 4 de septiembre, donde su comportamiento fue captado en video y ampliamente comentado en redes sociales.

La periodista Shanik Berman detalló que Nodal y Ángela Aguilar llegaron al evento acompañados por un equipo de siete elementos de seguridad privada, lo que ya de por sí generó expectación.

Sin embargo, fue un momento específico el que desató la polémica: Ángela Aguilar mostró una expresión seria y una aparente molestia cuando una mujer se acercó a saludar a Christian Nodal. El video viralizado muestra a Ángela limpiando el hombro de Nodal justo después de que la mujer lo tocara, lo que muchos interpretaron como un claro signo de celos.

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Ángela y Nodal - Instagram

Acusaciones de "brujería" y energías ajenas

El incidente del hombro no solo fue visto como una muestra de celos, sino que también dio pie a una serie de especulaciones sobre supuestos actos de "brujería".

En redes sociales, internautas atribuyeron un significado esotérico al gesto de Ángela, sugiriendo que la acción de limpiar el hombro de Nodal podría ser una forma de "deshacerse de energías ajenas" que, según estas teorías, podrían afectar su relación.

Un comentario recurrente en plataformas digitales señalaba: "Si es brujería porque lo limpia, porque al ser tocado por otras personas él se debilita del trabajo que tienen puesto. Y lo hace como cuando hacemos un trabajo, volvemos y lo reactivamos". Estas afirmaciones, aunque sin fundamento, se sumaron a la ya compleja narrativa en torno a la pareja.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones oficiales respecto a las acusaciones de agresión física, los supuestos celos o las teorías de brujería. La pareja ha mantenido silencio, dejando que las especulaciones continúen alimentando la conversación en los medios y entre el público.

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