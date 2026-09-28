Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón por homicidio de Julián

Maribel Guardia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Imelda Tuñón y quien resulte responsable.
El trámite llegó después de que Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, admitiera en público que mintió a una psiquiatra para obtener medicamentos que luego consumía su esposo.
El abogado Alonso Beceiro, representante legal de Maribel Guardia, explicó que buscan que las autoridades investiguen la obtención y suministro de medicamentos controlados para determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con la muerte de Julián Figueroa.
La noticia se hizo pública tras la difusión de un documento dirigido al titular de la Fiscalía local. En el escrito, Maribel compareció para denunciar hechos contra Imelda Tuñón y cualquier otra persona que pudiera estar implicada-
Esta denuncia permite que el Ministerio Público analice los hechos, aunque no implica que Imelda haya sido imputada o declarada culpable. Será la Fiscalía la que decidirá si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar la investigación y si existe alguna conducta con relevancia penal.
Los medicamentos como punto central
Previo a la presentación formal de la denuncia, el abogado Beceiro, en entrevista con La Mesa Caliente, adelantó que plantearían ante la autoridad una posible investigación por "tráfico ilegal de sustancias controladas" y una eventual "posible comisión del delito de homicidio".
El objetivo es aclarar si los medicamentos que Imelda admitió conseguir para Julián influyeron en los hechos.
Hasta hoy la Fiscalía no ha determinado que dichos medicamentos estén relacionados con la muerte de Julián Figueroa.
El tema surgió tras una entrevista de Imelda Tuñón en el programa Mesa Cero, donde contó que mintió a la psiquiatra para obtener medicamentos utilizando síntomas que en realidad correspondían a Julián.
"Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra", admitió. La intención, explicó, era acceder a fármacos que los médicos de Julián le habían negado para tratar problemas de sueño y ansiedad.
Por su parte, el equipo legal de Maribel Guardia respondió con nuevas acciones legales tras esas declaraciones.
Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023, a los 27 años, y los reportes oficiales citaron un infarto agudo al miocardio como la causa de muerte.
Que Imelda aceptara conseguir medicamentos no demuestra una relación directa entre estos y el fallecimiento. El enfoque de la denuncia es que las autoridades investiguen a fondo si hay elementos médicos y legales suficientes para justificar alguna responsabilidad penal.
Para que exista responsabilidad penal, sería necesario determinar qué medicamentos se usaron, en qué dosis y cuáles fueron las circunstancias, además de sustentar con evidencia médica una posible vinculación con el deceso.