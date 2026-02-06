Imelda Tuñón revela detalles de muerte de Julián Figueroa

La muerte de Julián Figueroa vuelve a ser tema de conversación pública luego de que su esposa, Imelda Tuñón, hiciera declaraciones en redes sociales señalando a una persona como responsable indirecta de lo ocurrido. El cantante falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años en su domicilio ubicado en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México.
En aquel momento, su madre, la actriz y cantante Maribel Guardia, informó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio derivado de una fibrilación ventricular, diagnóstico confirmado posteriormente por reportes médicos.
La noticia conmocionó al mundo del espectáculo mexicano, no solo por la juventud del artista, sino por su legado familiar como hijo del fallecido cantautor Joan Sebastian.
Las nuevas declaraciones de Imelda Tuñón
La polémica resurgió cuando Imelda Tuñón respondió a comentarios de seguidores en redes sociales y aseguró que el fallecimiento de su esposo habría estado relacionado con decisiones médicas tomadas meses antes de su muerte.
En sus mensajes, acusó directamente a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de haber impulsado un tratamiento para las adicciones del cantante mediante un implante de naltrexona.
Según Tuñón, Julián Figueroa habría recibido el implante a principios de 2023, pero no habría continuado con el acompañamiento terapéutico recomendado. De acuerdo con sus declaraciones, el cantante habría presentado complicaciones de salud posteriores, incluyendo convulsiones y problemas neurológicos, que ella vincula con el deterioro físico previo al infarto.
Hasta el momento, estas afirmaciones no han sido respaldadas por informes médicos ni confirmadas por la familia de Julián Figueroa.
¿Qué es la naltrexona?
La naltrexona es un medicamento utilizado en tratamientos para la dependencia al alcohol y a los opioides. Puede administrarse en distintas formas, incluyendo implantes subcutáneos que liberan la sustancia de manera gradual durante varios meses.
Su función principal es bloquear los receptores opioides del cerebro para reducir el deseo de consumo.
Especialistas señalan que este tipo de tratamiento debe ir acompañado de supervisión médica y terapia psicológica, ya que forma parte de un proceso integral de rehabilitación.
Las declaraciones de Imelda Tuñón surgen en medio de tensiones familiares y legales que han mantenido la atención mediática desde la muerte del cantante. La actriz también ha señalado conflictos personales ocurridos antes del fallecimiento de Julián Figueroa, así como la filtración de videos privados relacionados con discusiones de pareja.
Por ahora, ni Maribel Guardia ni Marco Chacón han emitido una respuesta pública a las acusaciones.
El legado de Julián Figueroa
Julián Figueroa fue cantante, compositor y actor, heredero de una de las dinastías musicales más reconocidas de México. A lo largo de su carrera buscó construir su propio camino artístico, combinando la música regional mexicana con proyectos en televisión.
Su muerte dejó una profunda huella en su familia, especialmente en su hijo pequeño, fruto de su relación con Imelda Tuñón, y en su madre, quien en diversas ocasiones ha recordado al joven artista con mensajes emotivos.
A casi tres años de su fallecimiento, la historia de Julián Figueroa continúa generando preguntas, emociones y controversias. Mientras la versión oficial mantiene que murió por causas naturales, las nuevas declaraciones de su viuda han reavivado el debate público sobre los últimos meses de vida del cantante.
