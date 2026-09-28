 Romance entre Paulina Rubio y su productora musical
Farándula

Paulina Rubio tendría un romance con su productora musical: esto se sabe

Los rumores sobre la vida amorosa de la cantante mexicana han resurgido tras ser vinculada sentimentalmente con la productora Pamela Vélez, ganadora de un Grammy.

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Paulina Rubio, Instagram
Paulina Rubio / FOTO: Instagram
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Paulina Rubio se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática, esta vez no por sus conflictos legales, sino por los persistentes rumores sobre un posible romance con su productora, Pamela Velez.

La polémica se intensificó con las recientes declaraciones de la conductora Yolanda Andrade, quien, aunque no confirmó la relación, ofreció una perspectiva sobre la personalidad "muy abierta" de la 'Chica Dorada'.

Andrade abordó el tema durante una entrevista con Despierta América. Al ser consultada sobre si Paulina Rubio había encontrado el amor con una mujer, la conductora fue categórica al afirmar: 

"No, no me ha dicho eso. No me ha dicho que esté con una mujer". Sin embargo, añadió que Paulina es una persona de mente muy abierta.

Los rumores sobre un vínculo sentimental entre Paulina Rubio y Pamela Velez comenzaron a cobrar fuerza hace varios meses, a raíz de las declaraciones de Abee, una cantante de música urbana y expareja de la productora.

Abee relató que Paulina Rubio y Pamela compartían mucho tiempo juntas, al punto de que Velez presuntamente desviaba las llamadas de Abee cuando se encontraba con la intérprete de "Ni una sola palabra".

"Hasta ahora, hay especulaciones de que tiene una relación con Paulina, en el momento, no me lo pude imaginar, pero ahora sí puedo decir que podría ser cierto, porque, para empezar ¿quién lleva a su productora a su juicio familiar?, hay un apoyo más allá de una amistad, de lo laboral, podría ser cierto", comentó.

Además, Abee recordó un episodio particular que avivó sus sospechas. Según su versión, en una llamada en altavoz, Paulina le habría preguntado a Velez: "Oye, ¿tienes novia todavía?".

Este comentario le resultó extraño a Abee, considerando que Pau conocía su relación de tres años con Pamela. Estas declaraciones representan únicamente la versión de Abee, y hasta el momento, ni Paulina Rubio ni Pamela Velez han confirmado públicamente la existencia de una relación sentimental entre ellas.

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Paulina Rubio y - Instagram

¿Quién es Pamela Velez?

Pamela Velez es una figura destacada en la industria musical, reconocida por su trabajo como productora e ingeniera de grabación.

Originaria de República Dominicana y actualmente radicada en Miami, Florida, Velez ha forjado una exitosa carrera colaborando con algunos de los nombres más grandes de la música latina y el pop internacional.

Su impresionante trayectoria incluye colaboraciones con artistas de la talla de:

  • Shakira
  • Becky G
  • Carlos Vives
  • Manuel Turizo
  • Eladio Carrión
  • Paulina Rubio

Además de su extenso portafolio, Pamela Velez ha sido reconocida por la industria, habiendo recibido un Grammy por su trabajo como ingeniera de grabación en el álbum "Y ahora qué?", del aclamado artista Alejandro Sanz. 

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