Trágica muerte del cantante de música regional mexicano

El mundo del regional mexicano vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el asesinato del cantante Julio César Beltrán. El artista era integrante del Grupo Arraigado, quien perdió la vida luego de ser atacado a tiros mientras circulaba en su vehículo, hecho que ha generado conmoción entre fans.

La noticia fue confirmada durante las primeras horas del jueves 26 de febrero, provocando una ola de reacciones en redes sociales donde artistas, amigos y seguidores expresaron su tristeza ante la repentina y violenta muerte del acordeonista. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió el miércoles 25 de febrero cuando el músico transitaba por el Malecón Viejo a bordo de su camioneta.

Sujetos armados abrieron fuego en múltiples ocasiones, provocando su fallecimiento en el lugar.  Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen y las investigaciones continúan abiertas para esclarecer lo sucedido.

Julio César Beltrán era ampliamente conocido por su trabajo como acordeonista dentro del Grupo Arraigado, además de haber colaborado con importantes exponentes del regional mexicano.  A lo largo de su carrera también formó parte del equipo musical del cantante Diego Rivas y trabajó durante aproximadamente siete años junto a Jorge Santacruz, consolidando su nombre dentro del género.

Más de la muerte del cantante 

El artista también buscó abrirse camino como solista, etapa en la que lanzó temas como Arturo el más duro, Soy leyenda, La era antrax y Vicente al frente, producciones que lo mantuvieron activo y cercano a su público.  Su última presentación ocurrió el pasado 21 de febrero en el Manhattan Night Club de Los Mochis, sin imaginar que sería su despedida definitiva de los escenarios.

Tras confirmarse su muerte, músicos del gremio compartieron emotivos mensajes recordándolo como un hombre noble, apasionado por la música y comprometido con su familia.  Integrantes del medio destacaron su carácter amable y su profesionalismo, cualidades que lo hicieron ganarse el respeto dentro de la escena regional

