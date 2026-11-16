La Selección Nacional de Guatemala ya tiene definido su once titular para enfrentar a Canadá en el BMO Field de Toronto, en un compromiso decisivo para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Liga de Naciones de Concacaf. El técnico Luis Fernando Tena apuesta por algunas modificaciones en su alineación, con el objetivo de conseguir un resultado positivo que mantenga con vida al combinado guatemalteco en la competición.
La principal novedad se encuentra bajo los tres palos, donde Kenderson Navarro será el encargado de defender el arco nacional en lugar de Nicholas Hagen, quien fue titular en el encuentro de ida. En defensa, Tena mantiene la confianza en los mismos cuatro futbolistas: Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa y José Morales, quienes tendrán la responsabilidad de contener los ataques del conjunto canadiense.
Guatemala en busca de un resultado histórico en Canadá
En el mediocampo también aparecen cambios importantes. Rodrigo Saravia se incorpora al equipo titular en sustitución de Rudy Muñoz y formará un doble pivote junto a José Rosales, mientras que Jesús 'Chucho' López tendrá la función de jugar como mediapunta.
Por su parte, en el frente ofensivo, Jehú Fajardo ocupará el lugar del lesionado Darwin Lom, acompañado por Rubio Rubín y Óscar Santis. Con estas modificaciones, Guatemala deja atrás el esquema 4-4-2 para apostar por un 4-2-3-1, buscando mayor equilibrio en la mitad de la cancha y más alternativas en ataque.
El panorama para la Azul y Blanco es claro: solamente una victoria le permitirá mantener sus aspiraciones de clasificación, luego de la derrota por 2-3 sufrida en el partido de ida disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. Además, el gol de visitante todavía tiene validez en esta eliminatoria, un factor que puede resultar determinante en el desenlace de la serie. Guatemala afronta así un desafío exigente en territorio canadiense, donde deberá mostrar carácter, orden y contundencia para conseguir el resultado que necesita.