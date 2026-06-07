EEGSA reporta variación de frecuencia del sistema eléctrico

Después de una serie de apagones y suspensión del servicio de energía y flujo eléctrico, este domingo 7 de junio de 2026, la Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima (EEGSA) explicó que se reportó una variación de frecuencia en el sistema eléctrico nacional.
La entidad agregó que esa condición activó mecanismos de protección diseñados para resguardar la estabilidad de la red eléctrica.
La entidad resaltó que las circunstancias del sistema eléctrico afectaron al menos 11 municipios de la zona central, entre ellos Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, San Miguel Petapa, Fraijanes, Villa Canales, Santa Catarina Pinula, Escuintla y Sacatepéquez.
"Nuestros equipos técnicos y operativos se encuentran monitoreando el sistema, coordinando maniobras y ejecutando las acciones necesarias para restablecer el servicio de forma segura y en el menor tiempo posible", afirmó la EEGSA
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EEGSA agradece la comprensión
En un breve comunicado, EEGSA agradeció la comprensión de los usuarios del servicio eléctrico, ante la jornada de apagones de este domingo.
En la Ciudad de Guatemala, algunas personas reportaron la interrupción del servicio en zonas 16, 24 y sectores de Mixco. Algunos vecinos de estos sectores manifestaron que no había aviso previo de mantenimientos programados.
¿Qué es una variación de frecuencia?
Según sitios especializados, una variación de frecuencia eléctrica ocurre cuando la velocidad de los generadores en la red eléctrica se desvía de su valor normal. En Guatemala, ese valor se mantiene nominalmente en al menos 60 hertz, afirman los sitios especializados.
Asimismo, el sitio explicó que la frecuencia es el "pulso" del sistema eléctrico y depende estrictamente del equilibrio en tiempo real.
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