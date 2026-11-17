En días recientes, Ari Telch causó inquietud entre sus seguidores tras publicar en redes sociales que estaba siendo secuestrado por una mujer, aunque la misma noche acudió al teatro Xola para participar en la obra "D’Mente".
Poco después, vecinos del actor compartieron videos que generaron controversia sobre su comportamiento en la residencia donde vive, ubicada en Cuernavaca, Morelos.
El material, difundido por el programa "De Primera Mano", muestra al protagonista de "Mirada de Mujer" golpeando un árbol como si entrenara box y discutiendo con una persona que lo grababa.
Estas escenas ocurrieron en áreas comunes del condominio, lo que despertó la preocupación de residentes, quienes expresaron temor ante las actitudes de Ari Telch y solicitaron medidas de protección para los habitantes, incluyendo adultos mayores y menores de edad.
"Se conduce con faltas de respeto, invade los espacios de otras personas, de repente a las 3 de la mañana vocifera, anda caminando por la calzada, se siente con derecho de invadir las reuniones familiares de los condóminos", expresaron.
Entre los sucesos narrados por los vecinos están daños a cámaras de seguridad y el lanzamiento de camastros. Un residente identificado como Fernando Murillo indicó que acudió a la Fiscalía de Morelos para presentar una denuncia por presuntos daños a propiedad ajena y pedir resguardo para quienes consideran haber sido afectados.
Según lo señalado, existe temor porque un niño pudiera resultar agredido en las mismas áreas comunes donde ocurrieron los hechos grabados.
Decide responder
Ari Telch quien ha hablado abiertamente y desde hace años sobre el trastorno bipolar con el que vive, respondió a los señalamientos en redes sociales sobre su comportamiento, con tono irónico y humor respondió a cibernautas:
"No ventile mis trastornos, ocúpese de su vida". "Estoy esperando mi arresto". "Ya viene la ambulancia, me internaré en el hospital español. Agradezco su preocupación". "Dejé mis medicamentos, pero no recuerdo dónde". "No hay espacio en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Esperaré mi turno. Gracias por el consejo". "La Fiscalía va por usted, cuidado, no golpee plantas", se lee.
En Instagram acompañó un video en el que aparece tocando la marimba con el siguiente mensaje:
"Cuidado conmigo, soy un BIPOLAR PELIGROSO Y PEDÓFILO, fui secuestrado por Dulce Campos y que me enamoro de una delincuente. (Los dejo, voy a tomar mis pastillas BN", se lee.