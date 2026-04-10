 Las exportaciones suben un 7,6 % en el primer bimestre de 2026
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Las exportaciones suben un 7,6 % en el primer bimestre de 2026

Entre enero y febrero Guatemala realizó exportaciones de productos por 2.661,2 millones de dólares.

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Foto ilustrativa de archivo: EFE
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Las divisas por exportaciones de Guatemala al mercado internacional crecieron un 7,6 % durante el primer bimestre de 2026, según estadísticas divulgadas este viernes por el banco central.

El Banco de Guatemala (Banguat) detalló que entre enero y febrero Guatemala realizó exportaciones de productos por 2.661,2 millones de dólares. Dicho monto fue superior en 188,8 millones de dólares —un 7,6 % más— a los 2.472,4 millones de dólares que Guatemala exportó en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con los datos oficiales, los productos que generaron más ingresos de divisas en los dos primeros meses de este año fueron el café con 322,7 millones de dólares (12,1 % del total), seguido por los artículos de vestuario con 245,5 millones de dólares (9,2 %).

En la lista de los principales productos de exportación también destacaron el azúcar con 164 millones de dólares (6,2 %), el banano con 153,6 millones (5,8 %), las grasas y aceites comestibles con 136,5 millones (5,1 %) y el cardamomo con 123,9 millones (4,7 %).

Según la banca central, en este periodo el principal destino de las ventas guatemaltecas fue el mercado de Estados Unidos, que se mantiene como el mayor socio comercial de la nación centroamericana. A dicho país se exportaron productos por 872,5 millones de dólares, lo que representa el 32,8 % del total de divisas generadas.

En segundo lugar se situó Centroamérica con 870,6 millones de dólares, que equivalen al 32,7 %, seguida de la eurozona con 218,9 millones (8,2 %) y México con 121 millones (4,5 %), entre otros destinos.

Según datos oficiales, Guatemala cerró el año pasado con 15.595,3 millones de dólares en ingresos por sus ventas al exterior, una cifra superior a los 14.556,3 millones de dólares registrados durante 2024.

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EFE

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