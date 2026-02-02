 Mineco: 72.4 % de las exportaciones hacia EE.UU. mantiene arancel cero
Mineco: 72.4 % de las exportaciones hacia EE.UU. mantiene arancel cero

El Ministerio de Economía tiene como meta 30 días, para la ratificación del Acuerdo Recíproco de Aranceles entre Estados Unidos y la República de Guatemala.

Gabriela García, ministra de Economía, Foto Mineco
Gabriela García, ministra de Economía / FOTO: Foto Mineco

El Ministerio de Economía (Mineco) amplió detalles este lunes 2 de febrero, sobre la firma del Acuerdo Recíproco de Aranceles entre Estados Unidos y Guatemala, suscrito el pasado viernes 30 de enero, como resultado de un proceso de negociación iniciado en mayo de 2025.

La ministra de Economía, Gabriela García, detalló que el acuerdo es una respuesta estratégica del Estado de Guatemala ante un nuevo entorno comercial. "Todo el mundo está reajustando sus cadenas de valor. Esto no es algo que solo afecta a Guatemala, indicó.

García detalló que como resultado del acuerdo, el 72.4 % de las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos mantiene arancel cero, tras la reducción del arancel general del 10 % aplicado por el gobierno estadounidense, brindando certeza a los sectores exportadores del país.

El instrumento complementa y fortalece los compromisos vigentes en el marco del DR-CAFTA, el cual continúa plenamente vigente. Además, incorpora disposiciones orientadas a la modernización y facilitación del comercio, la simplificación de trámites, la eliminación de duplicidades regulatorias, el fortalecimiento de cadenas de suministro confiables y el reconocimiento del comercio digital.

"Los compromisos puntuales son los que son públicos en lo que fue publicado en el USPR. Puedo darles un vistazo: estamos hablando de reducción, por ejemplo, en tiempos en las inspecciones; ese es un trabajo que se hace con MAGA. Fueron muy específicos que tenemos que trabajar en las aduanas para hacer más ágil la salida y llegada de productos. Dos, temas de propiedad intelectual. Necesitamos reconocer que cuando un producto ya tiene el sello de FDA entre sin ningún problema", manifestó García. 

El acuerdo deberá ahora completar el proceso interno de ratificación, que incluye la emisión de dictámenes por las instituciones competentes, la sanción presidencial y su publicación en el Diario de Centroamérica, con una meta de ejecución no mayor a 30 días.

"Nos hemos puesto una meta de no más de 30 días para tener esto listo (...) Todas las instituciones que tienen una responsabilidad deben emitir estos dictámenes", puntualizó la funcionaria. 

Gobierno establece lineamientos para contención del gasto y uso adecuado de recursos

Entre las medidas, se detalla que deberán limitarse de efectuar erogaciones que constituyan gastos no esenciales.

Con información del Ministerio de Economía*

